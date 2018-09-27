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Yeni havalimanında ilk kez yolcu testi gerçekleştirildi

Açılmasına az bir süre kala İstanbul 3. Havalimanı'nda ilk defa yolcu testi gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları çalışanları gerçek yolcu gibi hareket ederek, bagajlarıyla havalimanının bankolarında kuyruğa girip gerçekleşecek işlemlerin tatbikatını yaptı. Aksaklıklar not alırken, ilk tecrübe olumlu not aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:23
Yeni havalimanında ilk kez yolcu testi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağının açıklamasının ardından havalimanında da çalışmalar hız kazandı. Yeni Havalimanı'nda ilk kez yolcu testi gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları’nın büyük taşınmayı gerçekleştirecek ekibi, sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler. Yolcu kabul bankolarının önünde ellerinde valizleri ile kuyruğa giren THY ekibi, İGA tarafından kullanıma alınan bilgi işlem alt yapısını test etti.

SİSTEMLER TEST EDİLDİ

THY çalışanları ilk önce yolcu gibi bankoların önünde kuyruk oluşturdu, yolcu kayıt kabul işlemlerini yine THY personeli yaptı. TK 6902 ve TK 6904 sefer kodları verilen uçuşun bilgileri, bilgisayar ekranları ve uçuş bilgi panolarına yansıtıldı. Bu arada bagaj gönderme sistemleri de test edildi. Kontuvarlar çalıştırıldı.

OLUMLU NOT VERDİLER

Yaşanan sıkıntıları tek tek rapor altına alan Türk Hava Yolları ekibi, ilk günkü çalışmadan olumlu not verdiler. Öte yandan ilk yolcu testi de fotoğraf karalerine yansıdı. Fotoğraflarda THY çalışanları valizleriyle bankolar önünde kuyruk oluşturması ve bagaj teslimi yapmaları görülüyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:23
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Yeni Havalimanı
  3. test

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