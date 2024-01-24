Yeni hareketliliğe hazır olun! Kripto parada elinizi açık tutun

Bitfinex Alpha Raporu’na göre, geçtiğimiz hafta Bitcoin’de yaşanan sert düşüş özellikle kısa vadeli yatırımcıların realize edilmemiş kârlarında ciddi oranda bir düşüşe neden oldu. Bu durumun satış baskısını artırma potansiyeli olduğu öngörülüyor.

Düzeltme hareketine açık

Kısa vadeli yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassas ve ani tepki verme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde 36-38 bin aralığındaki kritik destek seviyesine kadar düzeltme hareketinin yaşanma olasılığı açığa çıkıyor. Bu fiyat seviyeleri geçen hafta yayımlanan Bitfinex Alpha raporunda verildiği gibi kısa vadeli yatırımcıların realize ettiği fiyata oldukça yakınken, Bitcoin’in kısa vadeli piyasa istikrarını ve yatırımcı güvenini ölçmede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Yatırımda paradigma değişimi

Kripto dünyasındaki son gelişmelere göre Güney Kore hükûmeti, ABD’de yerel spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinin ardından bu konuya daha sıcak bakabileceğini belirtti. ABD’de son iki hafta içerisinde piyasaya sürülen 10 spot BTC ETF’si, varlık yönetimi açısından Gümüş ETF’lerini geride bıraktı. Bu ETF’ler Bitcoin’in piyasa tarafından daha fazla kabul edildiğini ve yatırımcı tercihlerinde de bir paradigma değişikliği yaşandığını gösteriyor.

Tarihi dönüm noktası

Bitfinex’in ETF’lere ilişkin hazırladığı rapora göre; piyasanın uzun süredir dört gözle beklediği Bitcoin ETF’lerinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından (SEC) onaylanması, kripto para piyasaları için tarihi bir dönüm noktası oldu. Bu fonlar sayesinde geleneksel yatırım araçları kullanılarak Bitcoin’e erişim kolaylaşırken daha büyük yatırımcı kitlelerinin ilgisi bu piyasa yöneleceği ve bunun da muhtemelen kripto para piyasasına ciddi bir sermaye girişine neden olacağı düşünülüyor.