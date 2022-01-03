Yeni haftanın ilk günü havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı bulutlu