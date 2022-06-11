Yeni haftada altın alacaklar dikkat! Ekonomist Tuna Kaya'dan gram altın için ses getirecek tahmin

Piyasa Uzmanı Tuna Kaya, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerde bulundu.

Dolar kurundan hareketle yukarı yönlü gidişini sürdüren gram altında beklenti 1400 liralara kadar ulaştı.

Ekonomist Tuna Kaya yaptığı açıklamada, "Dolarda önemli desteğimiz 16,50 seviyesi. Bu kırılırsa GES tarafından gelen faizle alakalı. Dolar TL'deki düşüler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında ise 1020 seviyelerine yaklaştık. Bu seviyeden bir geri dönüş olduğunu gözlemliyoruz. 995 TL seviyesi destek seviyesi. Yıl sonuna doğru 1450 bandını görebiliriz. Ons altında ise 2000 doları aşacağız. Bu gram altının yüzde 40 olarak kapatmasını düşünüyorum." dedi.