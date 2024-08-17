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Dünya Yeni güne güzel haber! İsrail'i vurmaya başladılar
Dünya

Yeni güne güzel haber! İsrail'i vurmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2024-08-17 08:40:00 -
Yeni güne güzel haber! İsrail'i vurmaya başladılar

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi. İsrail'in kuzeyindeki Raviye kışlası ve Golan Tepelerindeki mevziler hedef alındı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasındaki 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve karargahtaki asker ve subaylar arasında yaralananlar olduğu bilgisi geçildi.

Bir diğer açıklamada, işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Ez-Zağura'da İsrail ordusuna ait topçu mevzilerinin füzelerle, aynı şekilde kuzeydeki El-Mıtılli bölgesinde de İsrail askerlerinin kullandığı bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 412'ye yükseldiği bildirilmişti.

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Yorumlar

Huseyin

Ha iran ha israil ha hizbullah. Nir birini besliyorlar. Hizbullah şimdi İsraile alan açacak

Abbas

Yine barış söylemleri arefesi bi hizbuşşeytan saldırısı
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