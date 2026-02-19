Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
CHP'nin borazanlığını yapan fondaş Halk TV'ye çıkanlar yandaşlar halka ne kadar uzak olduklarını her defasında gözler önüne seriyor.
Ekonomiyi eleştirmek için ramazanda iftarı diline dolayan Mehmet Tezkan 25-30 liralık pidenin 350 TL olduğunu söyledi.
Seda Selek'in de Mehmet Tezkan'dan bir farkı yok!
Tezkan'dan bir farkı olmayan sunucu Seda Selek'in de pide fiyatlarından haberi olmadığı canlı yayında ortaya çıktı.
Pide fiyatından haberleri olmayan Mehmet Tezkan ve Seda Selek'in iftar üzerinden istismarda bulunmaları tepki çekti.
