Gündem Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
Gündem

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'nin borazanlığını yapan fondaş Halk TV'ye çıkanlar yandaşlar halka ne kadar uzak olduklarını her defasında gözler önüne seriyor.

Ekonomiyi eleştirmek için ramazanda iftarı diline dolayan Mehmet Tezkan 25-30 liralık pidenin 350 TL olduğunu söyledi.

 

Seda Selek'in de Mehmet Tezkan'dan bir farkı yok!

Tezkan'dan bir farkı olmayan sunucu Seda Selek'in de pide fiyatlarından haberi olmadığı canlı yayında ortaya çıktı.

Pide fiyatından haberleri olmayan Mehmet Tezkan ve Seda Selek'in iftar üzerinden istismarda bulunmaları tepki çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Ya bunlar çok komik , daha pide fiyatını bilmiyor . 350 TL diyor . Her şeyleri yalan algı .

MİLLET

oruçla iftarla pide ile işiniz yok kalkmış bir pide 350₺ diyorsun yok pastırma yok hurma bu oruç Allah razı için tutulur tamam protein olacakta pastırma olmasın hurma ile zeytin ile iftar açarsın ondan sonra yemeğini yersin Elhamdülillah deyip sofradan kalkacaksın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
