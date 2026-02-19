Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusu ile güneyindeki bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki sıradağların bulunduğu bölgede Nebi Şit kasabasındaki Eş-Şara Mahallesi'nin tepelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyinde ise Hiyam kasabası yönündeki Mercayun Ovası'na beş top mermisi atan İsrail güçleri, eş zamanlı olarak Hamams Tepesi'nde yeni kurulan bir mevziden ovaya makineli tüfekle ateş açtı.

İsrail topçuları Yarun kasabasının ormanlık bölgesini aralıklı top atışlarıyla hedef alırken, Merkava tipi bir tank da Ayterun kasabasının Ez-Zakkak Mahallesi’ndeki bir eve doğrudan ateş açtı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.