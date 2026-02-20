Dolar ve Euro'da son durum!
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 43,80 seviyelerinde dengelenirken, Euro güne sınırlı bir düşüşle giriş yaparak 51,50 bandından işlem görüyor.
Haftanın son işlem gününde serbest piyasada döviz kurları farklı eğilimler sergiliyor. Güne değer kazancıyla başlayan ABD Doları, 43,80 TL eşiğinin hemen üzerinde bir seyir izliyor. Buna karşın Euro, yeni güne hafif bir gerilemeyle merhaba dedi.
Spot piyasadaki güncel veriler ışığında kurlardaki son rakamlar şu şekilde:
Serbest piyasada işlem gören döviz kurlarında, Dolar/TL alış fiyatı 43,83 lira, satış fiyatı ise 43,85 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda Euro cephesinde alış fiyatı 51,53 lira olarak kaydedilirken, satış fiyatı 51,59 lira bandında hareket ediyor.
