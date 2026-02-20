  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda vali ve kaymakamın yeri değişti

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı, çok sayıda vali ve kaymakam ataması gerçekleştirildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDA ÜST DÜZEY TASFİYE

20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı’nın yönetim kademesinde köklü bir değişikliğe gidildi:

  • Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan CAN, Hurşit YILDIRIM, Mehmet YILMAZ ve Niyazi ACAR görevden alındı.

  • Bu isimlerin yerine Abdullah AYDOĞDU, Burak CEYHAN, Can TUNCAY ve Sedat AYYILDIZ atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE VALİLİKLERDE YENİ DÖNEM

İçişleri Bakanlığı bünyesinde de üç kritik isim görevden alınarak yerlerine yeni atamalar yapıldı:

  • Mûnir KARALOĞLU, Mehmet SAĞLAM ve Mehmet AKTAŞ görevden el çektirildi.

  • Yerlerine Hakkari Valisi Ali ÇELİK, Afyonkarahisar Valisi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI ve Mehmet CANGİR getirildi.

Valiliklerdeki yeni görevlendirmeler ise şöyle şekillendi:

  • Afyonkarahisar Valiliği: Uşak Valisi Naci AKTAŞ

  • Hakkari Valiliği: İbrahim TAŞYAPAN

  • Uşak Valiliği: Serdar KARTAL

  • Erzurum Valiliği: Aydın BARUŞ

  • Gümüşhane Valiliği: Cevdet ATAY

KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCILIĞI ATAMALARI

Kararname ile ilçelerde ve valilik birimlerinde de geniş çaplı bir rotasyon gerçekleştirildi:

  • İstanbul Sarıyer Kaymakamlığına Metin MAYTALMAN getirildi.

  • Ankara Çankaya Kaymakamlığına Avni ORAL atandı.

  • Ankara Kahramankazan Kaymakamı Mustafa YILMAZ oldu.

  • Didim Kaymakamlığına Mesut ÇOBAN, Bucak Kaymakamlığına Can Kazım KURUCA getirildi.

  • Göç İdaresi Başkanlığı'na Abdurrahman ÇELEBİ, Ertuğrul ASLAN ve Uğur ÜNSAL daire başkanı olarak atandı.

  • Ayrıca Konya, Osmaniye, Bolu, Kütahya ve Sakarya illerine yeni vali yardımcıları görevlendirildi.

DİKKAT ÇEKEN İPTAL VE ADAYLARIN İLK GÖREVLERİ

Kararnamede bir atamanın iptali de dikkat çekti:

  • Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin KAPTAN’ın Şanlıurfa Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair önceki hüküm iptal edildi.

  • Türkiye’nin dört bir yanında adaylık sürecini tamamlayan onlarca kaymakam adayı, yurdun çeşitli ilçelerine asil kaymakam olarak atanarak mesleğe ilk adımlarını attı.

