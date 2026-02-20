  • İSTANBUL
İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş
İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de başlatılan kapsamlı restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Camisi'ndeki çalışmalar, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

#1
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Dün ikindi namazıyla tüm bölümleri ibadete açılan cami, vakit ve teravih namazlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

#2
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Uzun süredir caminin ibadete açılmasını bekleyen ziyaretçiler, restorasyon çalışmalarını beğendiklerini ifade etti.

#3
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Edirne'de yaşayan Bayram Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 4,5 yıldır Selimiye'nin hasretini çektiklerini söyledi.

#4
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Ecdat yadigarı Selimiye'nin mimari açıdan çok özel bir yapı olduğunu belirten Kınay, "Selimiye Camisi Edirne’nin gülüdür, sembolüdür. Allah'a hamdolsun çok güzel bir restorasyon olmuş. Çok heyecanlıyız, emeği geçenlerin eline sağlık." dedi.

#5
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Emel Gezer de Selimiye’de namaz kılmak için uzun süredir beklediğini ve hasretin sona erdiğini dile getirdi. Herkesin Selimiye’yi görmesi gerektiğini aktaran Gezer, "Çok güzel olmuş. Işıklandırması, halıları yumuşacık. Hep böyle güzel kalmasını nasip etsin. Ramazan ayı boyunca burada namaz kılacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Mustafa Karaca ise Selimiye Camisi'nin çok güzel ve ihtişamlı bir yapı olduğunu dile getirdi. Restorasyon sonrası caminin adeta yenilendiğini anlatan Karaca, "Yapanlardan Allah razı olsun. Bizlere de burasını zevkle gezmek ve yad etmek düşüyor.

#7
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Uzun süredir bekliyorduk. Kubbesini görmeyi çok merak ediyordum. Çok güzel olmuş. Caminin uzun süre sonra ibadete açılışına da şahitlik yapmak güzel bir duygu oldu bizim için." dedi.

#8
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Kemal Albayrak, Selimiye hasretinin sona erdiğini vurguladı. Caminin tüm alanlarının ibadete açılışının ramazana denk gelmesinin ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Albayrak, "Caminin çevre düzenlemesinde çalıştık ancak içini hep merak ediyorduk. İçine girdik çok güzel olmuş. Daha da büyüleyici olmuş, yapanların da emeğine sağlık.

#9
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Herkesi Edirne'ye Selimiye Camisi'ni görmeye bekleriz. Selimiye Camisi, Selimiye Meydanı, Ramazan Sokağı bunların hepsinin bir arada olması Edirne'ye çok güzel bir atmosfer kattı. Eski ramazanları hatırlatıyor bize." şeklinde konuştu.

#10
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Fatma Albayrak da Edirne kırmızısı rengindeki halıların Selimiye'ye çok yakıştığını dile getirdi. Selimiye'yi görmek için çok beklediğini belirten Albayrak, restorasyonu çok beğendiğini kaydetti.

#11
Foto - İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş

Japonya'dan gelen Seina Mitsui ise Edirne'ye Selimiye Camisi'ni görmek için geldiğini anlattı. Camiyi çok beğendiğini söyleyen Mitsui, "Bence Türkiye'deki en güzel cami. Çok güzel olmuş. Ben Tokyo Yabancı Diller Üniversitesinde Türkçe okuyorum. Selimiye'ye tekrar gelmeyi düşünüyorum." dedi.

