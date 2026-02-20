  • İSTANBUL
Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı!
Dünya

Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı!

Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu’nda kartellerin sevkiyat için kullandığı bir denizaltıya film gibi bir operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 ton kokainin ele geçirildiği baskında 3 kişi gözaltına alınırken, zehir tacirlerinin finansal yapısına milyonlarca dolarlık darbe vuruldu.

Meksika’da uyuşturucu kartellerine yönelik yürütülen kararlı mücadele, Pasifik sularında büyük bir başarıyla sonuçlandı. Donanma birliklerinin sürekli gözetim ve takip faaliyetleri neticesinde, okyanusun ortasında uyuşturucu taşımak için özel olarak tasarlanmış bir denizaltı ele geçirildi. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, denizaltı içerisinde 179 paket halinde gizlenmiş yaklaşık 4 ton kokain maddesinin bulunduğunu açıkladı. Operasyon anında araçta bulunan 3 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KARTEL EKONOMİSİNE BİR HAFTADA 10 TONLUK BALYOZ

Güvenlik Bakanı Harfuch, operasyonun sadece bu denizaltıyla sınırlı kalmadığını, denizlerdeki sıkı denetimler sayesinde son bir hafta içinde toplamda yaklaşık 10 ton uyuşturucunun sokaklara ulaşmasının engellendiğini belirtti. Milyonlarca doz zehrin Meksikalı ailelere ulaşmasını durdurduklarını vurgulayan Harfuch, organize suç örgütlerinin finansal damarlarına milyonlarca dolarlık doğrudan bir darbe vurduklarını ifade etti. Meksika hükümeti, denizlerdeki bu gözetim faaliyetlerinin kararlılıkla artırılacağının altını çizdi.

 

