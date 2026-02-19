  • İSTANBUL
İslam düşmanlarına nefes aldırmayacağız! Dünya şampiyonu milli sporcudan İsrail yandaşlarına uyarı
İslam düşmanlarına nefes aldırmayacağız! Dünya şampiyonu milli sporcudan İsrail yandaşlarına uyarı

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda çok sayıda kez temsil eden, 6 kez dünya şampiyonu olan Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazandığı tören sırasında Filistin’e verdiği destek nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını ve şampiyonluğunun iptal edildiğini duyurmuştu.

Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, mukaddesatımıza dil uzatan hadsizlere karşı adeta volkan gibi patladı. Peygamber efendimize ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara sessiz kalmayan Akyüz, İslam düşmanlarının uykularını kaçıracak cinsten bir uyarıda bulundu.

 

"Yaşa Erbakan, bir sen varsın zaten" diyen Rauf Denktaş’ın ruhuyla meydan okuyan genç yiğit, "Avukatım Allah’tır" diyerek, özgürlük maskesi altında İslam düşmanlığı yapan İsrail uşaklarının kirli tezgahını darmadağın etti.

"Bu seferki barış harekatı, mukaddesat düşmanlarının sesini ebediyen kesmek için olur" sözleriyle sarsılan Cenk ve onun gibi kiralık ateist figüranlar için kaçacak delik kalmadığı vurgulanırken; İslam’ın adaletinin yeryüzüne hakim olacağı ve bu hesaplaşmanın mahşere kalmayacağı tüm dünyaya ilan edildi.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: ‘Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: ‘Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'

Bakan Fidan'dan Filistin teması

Bakan Fidan'dan Filistin teması

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

Yorumlar

Lazoğli

Maşallah sübhanallah Rabbim yolunu bahtını açık eylesin . Hak yolunda yar ve yardımcısı olsun. Seni seviyoruz delikanlı
