İslam düşmanlarına nefes aldırmayacağız! Dünya şampiyonu milli sporcudan İsrail yandaşlarına uyarı

Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, mukaddesatımıza dil uzatan hadsizlere karşı adeta volkan gibi patladı. Peygamber efendimize ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara sessiz kalmayan Akyüz, İslam düşmanlarının uykularını kaçıracak cinsten bir uyarıda bulundu.

"Yaşa Erbakan, bir sen varsın zaten" diyen Rauf Denktaş’ın ruhuyla meydan okuyan genç yiğit, "Avukatım Allah’tır" diyerek, özgürlük maskesi altında İslam düşmanlığı yapan İsrail uşaklarının kirli tezgahını darmadağın etti.

"Bu seferki barış harekatı, mukaddesat düşmanlarının sesini ebediyen kesmek için olur" sözleriyle sarsılan Cenk ve onun gibi kiralık ateist figüranlar için kaçacak delik kalmadığı vurgulanırken; İslam’ın adaletinin yeryüzüne hakim olacağı ve bu hesaplaşmanın mahşere kalmayacağı tüm dünyaya ilan edildi.