Kraliyetin "kara koyunu" Andrew serbest kaldı: Epstein skandalında yeni perde!

Cinsel istismar ağı kurduğu tescillenen Jeffrey Epstein ile olan samimiyeti nedeniyle tüm unvanları elinden alınan Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Thames Valley Polisi, 66 yaşındaki eski prensin sorgusunun ardından serbest kaldığını ancak soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, Andrew'un Norfolk'taki ikametgahındaki aramanın tamamlandığını, Berkshire’daki adresinde ise delil toplama işlemlerinin hala sürdüğünü açıkladı.

SARAYDAN "ENDİŞE" DOLU AÇIKLAMA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Gözaltı haberinin ardından sessizliğini bozan İngiltere Kralı III. Charles, kardeşi hakkındaki iddiaları büyük bir endişeyle karşıladığını yazılı bir metinle duyurdu. Charles açıklamasında, "Meselenin adil ve uygun bir süreçle soruşturulacağına dair güvenim tamdır. Yetkililere tam iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir" ifadelerini kullandı. Kral, bu hassas süreçte ailesiyle birlikte halka hizmet görevine devam edeceklerini belirterek konuyu yargıya bıraktı.

GİZLİ BELGELERİN EPSTEIN’A SIZDIRILDIĞI KANITLANDI

ABD Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta paylaştığı 3,5 milyon sayfalık dev döküman arşivi, eski prensin Epstein ile olan iş birliğinin sadece arkadaşlıktan ibaret olmadığını ortaya koydu. Kayıtlara göre Andrew; Singapur, Hong Kong ve Vietnam gibi ülkelere yapılan resmi ziyaretlerin stratejik raporlarını ve devlet sırrı niteliğindeki yatırım fırsatlarını saniyeler içinde Epstein’a uçurmuş. Özellikle 24 Aralık 2010’da Afganistan’daki gizli yatırım bilgilerinin de aynı kanalla şebeke liderine aktarıldığı belgelerle belgelendi.

SARAYDA AKŞAM YEMEĞİ VE UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR

Belgelerdeki dehşet verici detaylar bununla da sınırlı kalmadı. "Dük" lakabıyla anılan şahsın, Epstein’den 26 yaşında Rus bir kadınla tanıştırılma teklifi aldığı e-posta yazışmaları gün yüzüne çıktı. İkilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği planladıkları ve Andrew’a ait olduğu iddia edilen kadınlarla uygunsuz görüntülerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu görüntüler, eski prensin Epstein’in sapkın şebekesindeki derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

UNVANLARDAN FERAGAT VE WINDOR’DAN KOVULMA SÜRECİ

Geçtiğimiz yıl 17 Ekim’de, devam eden suçlamaların kraliyeti gölgelememesi adına "York Dükü" unvanından vazgeçtiğini açıklayan Andrew, hakkındaki iddiaları her seferinde reddetmişti. Ancak bu hamle onu kurtarmaya yetmedi; Kral III. Charles kardeşinin prenslik unvanını da geri alarak, resmi konutu olan Windsor Kalesi’nden tahliyesini istedi. Eski prens, geçtiğimiz 4 Şubat’ta kraliyet mülkü olan evinden tamamen ayrılarak gözlerden uzak bir yaşama zorlanmıştı.