  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeni görüntüler ortaya çıktı! Lüks mağazada işte böyle gasp girişimi yaşandı
Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Lüks mağazada işte böyle gasp girişimi yaşandı

İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir mağazada gasp girişimi yaşanmıştı. İşte o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 22:54:00 -

Beşiktaş Kuruçeşme’deki lüks bir çanta dükkanına çiçek getirmiş gibi giren 4 kişi, ilk önce mağaza çalışanı K.Ü.’yü darp etmiş, daha sonrada yaklaşık 40 bin TL değerindeki çantaları çalmıştı. Genç kadının direnmesi üzerine gaspçılar, mağazadan çıkarak kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin yakaladığı B.O., E.O. ve A.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların kaçmasını sağladıktan sonra genç kadının panik haliyle bağırıp kapıya yöneldiği, daha sonra üst kattan başka birinin telaşla inip K.Ü.’nün yanına gittiği görüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan Suriye kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye kararı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimi ile şu an görüşmeye ihtiyaç duymadıklarını söyledi...
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
Spor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray Avrupa Ligi puan sıralaması, GB taraftarı tarafından merak ediliyor. Avrupa Ligi puan durumu Galatasaray kaçıncı sırada, Avrupa ..
2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi
Eğitim

2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanların girdiği 2021-DG ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 DG..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay