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Gündem Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık
Gündem

Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık

Sözcü yazarı Rahmi Turan için ağır eleştirilerde bulunan İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nde köşe yazmaya başlayınca yalakalıkta zirve yaparak, daha önce ettiği hakaretler için Turan'dan özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 02:01:00 - 2020-09-13 02:02:43

Geçtiğimiz yıl "Külliye'de bir CHP'li" yazısı yazan Sözcü yazarı Rahmi Turan, o ismin CHP'li muharrem ince olduğunu iddia etmişti. Türkiye gündemini sarsan iddia sonrası Sözde gazeteci İsmail Saymaz, Rahmi Turan için katıldığı televizyon programlarında ağır ifadeler kullanmıştı. Turan'ın Türkiye'deki en güvenilmez gazetecilerden biri olduğunu açıklamıştı.

Kısa bir süre önce Sözcü'de yazarlık yapmaya başlayan Saymaz, katıldığı televizyon programında yaranmak için Turan'a yalakalık yaparak özür diledi.

Yalakalıkta çığır açtı

Saymaz yaptığı açıklamada, "Bayi önünden geçerken bile gazete kokusu alan bir insanım. Bu gecikmede aslında benim de hatalarım oldu. Onu da fırsat bulmuşken söyleyeyim. Bundan aylar önce Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li" yazısı ortalığı karıştırmıştı. Ben de Rahmi Turan'ı eleştirirken haddi aşan cümleler kullanmıştım. Aslında kendi adıma hadsizlikte bulundum. Bu nedenle olmaması gereken bir soğukluğa sebep oldum. Rahmi Bey'i eleştirirken sert ifadeler kullanmıştım. Kendisinden özür dilerim geçikmiş bir özür. Yılmaz Özdil'le ilgili olarak bir yanlış anlaşılma olmuştu. Ben de yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilemiştim. Sonuçta bizim abibizdir." dedi.

Programda konuk olan Aytun Çıray, "Ben son yıllardaki televizyon programlarında arka arkaya özür dilendiğini duymadım diyerek, benim de kırdığım insanlar varsa özür dilerim." dedi.

 

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