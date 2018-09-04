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Yeni Galata Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak. Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak

04 Eylül 2018 Salı 14:48
Yeni Galata Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak. Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekmektedir.

4 Eylül 2018 Salı Günü Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında ise deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerekmektedir.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:48
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