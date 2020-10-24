Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.
Hitit’e bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri ile Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.