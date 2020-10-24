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Eğitim Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
Eğitim

Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:49:00 -
Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Hitit’e bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri ile Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.

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