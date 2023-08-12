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Yerel Yeni evli Uzman Jandarma trafik kazasında hayatını kaybetti
Yerel

Yeni evli Uzman Jandarma trafik kazasında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-12 13:36:00 -
Yeni evli Uzman Jandarma trafik kazasında hayatını kaybetti

Görev yaptığı Diyarbakır'dan memleketi Kahramanmaraş'a dönerken trafik kazası geçiren Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük (28) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da görev yapan ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesi'ne kayıtlı Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük, memleketine gelirken Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında trafik kazası geçirdi.

Henüz yeni evli olan Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük'ün ölüm haberi ailesi ve yakınlarına yasa boğarken, düzenlenen askeri törenin ardından Dedeler Mahallesi'nde toprağa verildi.

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