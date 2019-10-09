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Yeni emeklilik sisteminde EYT var mı? Emeklilik yaşı düşecek mi?

Erkekler kaç yaşında emekli olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni emeklilik sistemine yönelik çalışmaların yapıldığını söylemişti. Bakan Albayrak’ın emeklilik sistemi açıklamasından sonra yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilikte yaş düşecek mi? Kadınlar kaç yaşında emekli olacak? Erkeklerin emeklilik yaşı düştü mü? Yeni emeklilik sisteminde EYT var mı? Bütün bu soruların cevabı merak konusu oldu. Yeni bir emeklilik sistemi içerisinde bir kaç yöntem arasında olan 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını dolduran erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Yeni emeklilik sisteminde EYT var mı? Emeklilik yaşı düşecek mi?

Yeni emeklilik haberleri var mı? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni emeklilik sistemine yönelik çalışmaların yapıldığını söylemişti. Bakan Albayrak’ın emeklilik sistemi açıklamasından sonra yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilikte yaş düşecek mi? Kadınlar kaç yaşında emekli olacak? Erkeklerin emeklilik yaşı düştü mü? Yeni emeklilik sisteminde EYT var mı? Bütün bu soruların cevabı merak konusu oldu. Yeni bir emeklilik sistemi içerisinde bir kaç yöntem arasında olan 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını dolduran erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerine yaptığı “Yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor’’ açıklaması emeklilik yaşı yaklaşanların merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili üç-dört model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Emeklilik yaşı düşecek mi?

Vatandaşların çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistem üzerinde yoğunlaşan Kabinenin gündeminde, alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi seçeneği de bulunuyor. 1 Ekim’de çalışmalarına başlayan Meclis’e 20 teklifin sunulduğu ve 3 çözümün ön planda yer aldığı belirtiliyor. Buna göre ilk düzenleme kadın ve erkeklerin yaş şartına yönelik. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını dolduran erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek. İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar. Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler.

"EYT çıkacak yürekten inanıyorum"

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, emeklilikte yaşa takılanlar EYT için "Gündemimizde yok" diyenin nabız yokladığını belirtti. EYT Derneği'nin sözünü mühr-ü reisten aldığını ifade eden Ete, EYT ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında çıkacağına yürekten inandığını belirterek, çıkmayacağı ihtimalinin aklında hiç olmadığı ifade etti. 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
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