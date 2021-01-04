Yeni emekli maaşı ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Hürriyet’in haberine göre, yeni zamlarlar birlikte emeklinin maaş tutarı şu şekilde oldu: