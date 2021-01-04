Yeni emekli maaşı ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?
Enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin beklenen enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacaklar. Yeni zamla birlikte 1735 TL alan emeklinin maaşına 145,046 TL zam gelerek yeni emekli zamlı maaşı 1880,046 TL’ye, 1822 TL maaş alan emekliye zam tutarı 152,3192 TL zam yapılarak emeklinin yeni maaşı 197,3191 TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Hürriyet’in haberine göre, yeni zamlarlar birlikte emeklinin maaş tutarı şu şekilde oldu: