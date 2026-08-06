İzmit Belediyesi’nde rüşvet görüntüleri iddiası: “Şöyle koy da oradan görünmesin”

İzmit Belediyesine yönelik yürütülen ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’inde tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında şok ses kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde ruhsat ve denetim müdürüne bir zarf içinde para verildiği iddia edilirken, “Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin.” İfadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen ve belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de tutuklandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına girdiği öğrenilen görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e bir zarf içerisinde para bırakıldığı iddia edildi. Söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı ileri sürüldü.

‘ŞÖYLE KOY DA ORADAN GÖRÜNMESİN’

Görüntülerin paranın bulunduğu belirtilen zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmaların yer aldığı görülürken, bir kişinin “Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin.” şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise: “Zarfın içinde”, “Şu araya sıkıştırdım”, “Üstüne de bir zarf attım müdürüm.” ifadelerini kullanıyor.

OPERASYON KORKUSU KAYITLARDA

Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmalar da yapılırken, “Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.” “Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.” ifadeleri kullanıldı.

Görüntünün çekildiği yer ve tarih, zarf içerisindeki paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla verildiği ile paranın daha sonra kime ulaştırıldığını merak edilirken, adli makamlar görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemelerini sürdürüyor.