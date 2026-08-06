Nijeryalı yıldız, İcardi’nin formasını istemedi! Osimhen’den 45 numara için ilginç gerekçe

Galatasaray’da yeni sezon öncesi Victor Osimhen’in forma numarasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah’ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi’nin ardından boşalan 9 numarayı Nijeryalı yıldız için hazırladı ancak Osimhen bu kararı kabul etmedi.

Galatasaray yönetiminin, üzerinde “9-Osimhen” yazılı formayı yıldız futbolcuya sunduğu öne sürüldü. Ancak Osimhen’in bu teklifi kabul etmediği ve yeni sezonda da 45 numaralı formayı giymek istediğini yönetime bildirdiği aktarıldı.

“45 numara Galatasaray’da bana uğurlu geldi”

Haberde, Victor Osimhen’in yönetime, “Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum” dediği öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin de Nijeryalı golcünün bu kararına saygı gösterdiği ifade edildi.

Kaptanlık iddiası da gündemde

Osimhen için konuşulan tek başlık forma numarası olmadı. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezonda yıldız futbolcuya kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü iddia edildi. Abdülkerim Bardakcı’nın sahada olmadığı maçlarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra Osimhen’in de kaptanlık pazubandını takabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.