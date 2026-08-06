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Siyaset Aslı Baykal geçersiz oy rezaletini böyle yorumladı! 'Mesele bir oy değil güven zedelenmesi'
Siyaset

Aslı Baykal geçersiz oy rezaletini böyle yorumladı! 'Mesele bir oy değil güven zedelenmesi'

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Aslı Baykal geçersiz oy rezaletini böyle yorumladı! 'Mesele bir oy değil güven zedelenmesi'

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde göstere göstere oyların geçersiz sayılmasına yönelik tepkilere Aslı Baykal da katıldı. Baykal, “Makamlar da geçer, güç de geçer. Değişmeyen tek gerçek ise hepimizin bir gün aynı hakikatin huzuruna çıkacak olmasıdır” dedi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde göstere göstere oyların geçersiz sayılmasına yönelik tepkilere Aslı Baykal da katıldı. Baykal, “Makamlar da geçer, güç de geçer. Değişmeyen tek gerçek ise hepimizin bir gün aynı hakikatin huzuruna çıkacak olmasıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde iki aday vardı. İkisinin de adı ve soyadı belliydi. Buna rağmen bu oy geçersiz sayıldıysa, kamuoyunun şu soruyu sorması gerekir: Gerçekten seçmenin iradesi mi korunuyor, yoksa kurallar farklı yorumlanarak farklı bir sonuç mu ortaya çıkarılıyor?” diye sordu. Baykal şöyle devam etti:

“Üstelik bugün tartışılan yalnızca bu oyun geçerliliği de değil. Bu oyun hangi usulle geçersiz sayıldığı da ayrı bir tartışma konusu hâline gelmiş durumda. Hakkında zaten ciddi iddialar bulunan bir belediyede, böyle bir karar güveni artırmaz; şüpheleri büyütür. Kararın hangi yetkiye dayanılarak verildiği, neden tutanak altına alınmadığı ve sürecin hangi hukuki zeminde yürütüldüğü açıkça ortaya konulmalıdır. Çünkü mesele yalnızca bir oy değildir. Güvenin zedelendiği dönemlerde en küçük usul tartışması bile kamu vicdanında çok daha büyük yankı uyandırır. Makamlar da geçer, güç de geçer. Değişmeyen tek gerçek ise hepimizin bir gün aynı hakikatin huzuruna çıkacak olmasıdır.”

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