‘Rüşvet’ten fezleke düzenlendi! Ağbaba için çember daralıyor

CHP’li belediyelerde kurulan rant ağının kasası konumunda olan ve yolsuzluk operasyonu düzenlenen her belediyenin altından ismi çıkan Veli Ağbaba ve sırdaşı olduğu Özgür Özel için çember giderek daralıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında “zincirleme şekilde rüşvet alma suçu” kapsamında hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdiği fezlekenin detayları, iki ismin iyice köşeye sıkıştığını gösteriyor. Tüm oklar Veli Ağbaba ve Özel’i işaret ederken, siyaset kulislerinde ikiliye yönelik son fezlekelerin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte siyaset yasağına kadar gidecek yolun açıldığının işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Veli Ağbaba’nın belediyelerdeki adamlarına yönelik birçok operasyon ve tutuklamalar da sürüyor. Son olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in en yakın sırdaşı ve çalışma arkadaşı Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba’nın gözaltına alınması, dikkatlerin Özel ve ekibinin üzerinde yoğunlaştığını gösterdi.

Belediyelere yönelik soruşturmalarda sürekli ismi geçen Veli Ağbaba giderek sıkışmaya başladı. Yolsuzluktan tutuklu olarak yargılanan CHP’li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu vasıtasıyla 1 milyon Euro rüşvet verdiğini itiraf ettiği; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yerel bir gazeteci, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ise annesi üzerinden 500’er bin lira para yolladığı tespit edilen Ağbaba’nın, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le bağlantısı da ifşa, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Kasası olduğu belirtilen “sistem” ile CHP’li belediyeleri sarıp sarmalayan Ağbaba’nın kara kutusu Turgut Koç ve şoförü Gökhan Cumalı’yı kullanarak Hürriyet’in sorumluluğundaki İzmit Belediyesi’nden adrese teslim ihaleler aldığı kamuoyuna yansıdı. Etimesgut’taki soruşturmada da yine oklar Ağbaba’yı işaret ediyor.

ÇAMURUN ÜSTÜNDE OTURUYORLAR

CHP’li eski bakanlardan Mehmet Sevigen, yaşananlara ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Ben 3-4 yıldır bunları söylüyorum. ‘Kardeşim bu adamlara dikkat edin. Mal varlıkları araştırılsın. Milletvekili olduğundan bu zamana kadar eskilerin, yenilerin, mevcutların...’ diye bunun hep çağrısını yaptık yıllardır. Ve haklı çıktık” dedi.

“İBB eski Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Özgür Özel, Gökan Zeybek... Bunların hepsi var ya bu işin içinde, o ceza davasında da bunların ceza alma ihtimali çok yüksek” diyen Sevigen şunları söyledi: “Bunların siyasi yasaklı durumuna düşme ihtimali yüksek. ‘Ben seçimi kaybedersem kurultaya gideceğim’ diyordu. Ama ‘Hakkımda bir tek para çıkarsa, bir tek kuruş meydana çıkarsa ailemin, benim, çocuklarımın tek bir kuruş yetim hakkı fazlalık görürseniz ben siyaseti de genel başkanlığı da bırakırım’ demesi lazım. Bunu diyebiliyor mu? Şimdi bir fırsat hadi bakalım! ‘Kaldırın benim dokunulmazlığımı, yargılanmak istiyorum’ desin. Diyebiliyorlar mı? Şimdi bunlardan bunu bekliyorum ben. Bakın en yakın arkadaşları para verdiklerini iddia ediyor. Muhittin Böcek hakkında dava açtılar mı? Aziz İhsan Aktaş hakkında dava açtılar mı? Yok. Uşak Belediye Başkanı hakkında dava açtılar mı? Yok. Bu arkadaşlar kendilerinden eminlerse meydan okuması gerekir. Meydan okuyamıyorlarsa çamurun üstünde oturuyorlar demektir”

YARGI ÖNÜNE ÇIKACAKLAR

Mutlak butlan kararı çıkartanların mutlaka yargı önüne çıkacaklarını vurgulayan SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan ise şunları söyledi: “Mutlak butlana sebebiyet verenlerin eninde sonunda yargılanacakları… Bu çerçevede gelişmelerin devam ettiğini görüyoruz. Özgür Özel’in Yeni Parti adında parti kurması, soruşturmaları durdurmaya yetmiyor. Mahkeme kararlarının göz ardı edilmesi, yok sayılması, suçu ortadan kaldırmıyor. Gelinen noktada Özgür Özel’in içinde bulunduğu çember hızla daralıyor. Eninde sonunda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi isimler mutlak butlan kararına giden veriler çerçevesinde mutlaka yargı önüne çıkacaklardır. Veli Ağbaba’nın üzerinden yaşanan gelişmeler de Özel’in etrafındaki çemberi daha da daraltıyor. İzmir’deki son operasyonlar ve bunların getirdiği gelişmeler, Veli Ağbaba ile beraber Özgür Özel hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekelerin bakanlığa gönderilmesine neden oldu.”