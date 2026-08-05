Terörsüz Türkiye’ye İP ve YP imza koymadı! YP’li Enginyurt, iyi bir şey yapmış gibi ilan etti!

Sanki iyi bir şey yapmış gibi yasa teklifini imzalamadıklarını sosyal medya hesabından ilan eden YP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Çerçeve yasayı kimler imzaladı? Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismi verilen teklifi şu ana kadar AK Parti, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, CHP milletvekilleri imzaladı. Yeni Parti, Milletin Umudu. Adalet herkes için olmalı” ifadelerini kullandı.