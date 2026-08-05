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Gündem Terörsüz Türkiye’ye İP ve YP imza koymadı! YP’li Enginyurt, iyi bir şey yapmış gibi ilan etti!
Gündem

Terörsüz Türkiye’ye İP ve YP imza koymadı! YP’li Enginyurt, iyi bir şey yapmış gibi ilan etti!

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Terörsüz Türkiye’ye İP ve YP imza koymadı! YP’li Enginyurt, iyi bir şey yapmış gibi ilan etti!

Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” Yasa Teklifi’ne, Terörsüz Türkiye sürecine baştan beri karşı olan ve komisyona üye vermeye İyi Parti (İP) ve Yeni Parti (YP) imza koymadı.

Sanki iyi bir şey yapmış gibi yasa teklifini imzalamadıklarını sosyal medya hesabından ilan eden YP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Çerçeve yasayı kimler imzaladı? Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismi verilen teklifi şu ana kadar AK Parti, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, CHP milletvekilleri imzaladı. Yeni Parti, Milletin Umudu. Adalet herkes için olmalı” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Gübzeyçe

Huzura, barışa, geleceğe atılan umutta Nasibiniz yok..

YILMAZ DURMUŞ

Terörsüz Türkiye lafı çok cazip ve ilk bakışta herkesin kabul etmesi gereken bir durumdur. Ancak terörsüz Türkiye diye yola çıkıp, binlerce insanımızın, güvenlik güçlerimizin katillerini hiç bir şey olmamış gibi kabullenmek imkansızdır. Terörün belini kıran, yurt içinde teröristlere terör alanı bırakmayan İrak'da ve Suriye'de teröristleri kıskaç altına alıp yok olma seviyesine getiren güvenlik güçlerinin emeklerine de ihanettir. Türkiye'de geçmişte bazı hükümlerinin kanunsuz uygulamaları esas alınarak sanki bugün de varmış da onlara son vermek maksadıyla yeniden yasa hazırlamak akıllıca değildir. Zaten ülkemizde hiç kimse ırkından, inancından mezhebinden veya başka bir ayrıcalığından dolayı ötelenmiyor, yasalar karşısında eşit olup, muhtelif yerlerde uygulayıcıları hatası ile bir çok yanlışa imza atılıyor ise de söz konusu yanlışlar herkes için de geçerlidir. Yani ayrımcılık olmadığı halde ayrımcılık varmış gibi hareket etmek yanlıştır diye düşünüyorum
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