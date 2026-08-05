Terörsüz Türkiye’ye İP ve YP imza koymadı! YP’li Enginyurt, iyi bir şey yapmış gibi ilan etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” Yasa Teklifi’ne, Terörsüz Türkiye sürecine baştan beri karşı olan ve komisyona üye vermeye İyi Parti (İP) ve Yeni Parti (YP) imza koymadı.
Sanki iyi bir şey yapmış gibi yasa teklifini imzalamadıklarını sosyal medya hesabından ilan eden YP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Çerçeve yasayı kimler imzaladı? Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismi verilen teklifi şu ana kadar AK Parti, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, CHP milletvekilleri imzaladı. Yeni Parti, Milletin Umudu. Adalet herkes için olmalı” ifadelerini kullandı.
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