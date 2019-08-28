0553 313 94 23

Yeni Ekonomik Program meyvelerini vermeye başladı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP2019) reform paketinin meyvesini görmeye başladıklarını belirtti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
Yeni Ekonomik Program meyvelerini vermeye başladı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP2019) reform paketinin meyvesini görmeye başladıklarını belirtti.


Açıklanan 2019 yılı Yeni Ekonomi Programı’nın güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirten Matlı, “YEP 2019 ile birlikte konkordatodan çıkış hızlı bir şekilde devam ediyor. Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıkmış bulunuyor. Bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu” dedi.


2018 yılının son çeyreğinde bin 934 konkordato başvurusu gerçekleştiğini belirten Matlı, 2019 yılının Nisan ayında 73`e, Mayıs ayında 97`ye, Haziran ayında ise; 83`e düşerek, bu yılın ilk çeyreğinde konkordato başvurularının üçte bir oranında gerilediğine dikkat çekti.


YEP 2019 ile sürecin başladığını hatırlatan BTB Başkanı Özer Matlı “2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan "konkordato heyeti" kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından firmalarla müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlamasıyla, borçlu firmaların alacaklı bankalarla bir masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması, iş dünyası olarak bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma tamam! Manuel Fernandes Türkiye’ye dönüyor
    1. Anlaşma tamam! Manuel Fernandes..
    2. Anadolu'da ilk sentetik boyayı..
    3. Giresun'da 3 ayrı trafik kazası: 4..
    4. “Çobankale kazıları tarihimize ışık..
    5. Başkan Say, yeni hizmet binası..
    6. İşgücü girdi endeksleri açıklandı
    7. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Okul..
    8. Bacak inceltici önemli egzersizler
    9. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları..
    10. Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek..
    11. İskele YİBO mezunları yarım asır sonra..
    12. Ekonomik güven endeksi arttı
    13. Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2..
    14. 10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat..
    15. Akıllı telefon beklerken, paketten su..
    16. Antalya’da 5 kaçak avcı yakalandı
    17. Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
    18. Periler kupayla başlıyor
    19. 'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste..
    20. Bylock kullanıcısı tutuklandı
    21. Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2..
    22. Üretici mısır fiyatlarının..
    23. Aydın Büyükşehir ilk hafta Vakıfbank..
    24. Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı
    25. Üretim ve ihracat hamlesi devam ediyor
    26. Akhisar Belediye Basketbol, yeni sezon..
    27. Kulak zarı delinmesine dikkat
    28. Nauru'da devlet başkanlığına Lionel..
    29. Borsa güne yükselişle başladı
    30. Adana'da kapkaç zanlıları tutuklandı!
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog