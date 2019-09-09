0553 313 94 23

Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Zincirlikuyu’da trafik polisleri okul servislerini denetledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:16
Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Zincirlikuyu’da trafik polisleri okul servislerini denetledi. Uygulama noktasında durdurulan servisleri inceleyen polis, sürücülerin evraklarını da kontrol etti.



2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının bugün başlamasıyla beraber İstanbul’da çok sayıda okul servisi trafiğe çıktı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu başta olmak üzere mega kentin birçok noktasında okul servisi denetimi gerçekleştirdi. Barbaros Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları okul servislerini inceledi. Araçların arkasında “dur” levhasından, içerisinde doluluk oranına kadar tüm incelemeleri yapan polis, okul servislerine adeta göz açtırmadı. Polis evrakları eksik olan bazı sürücülere cezai işlem uygularken, eksiği olmayanlara ise teşekkür etti.



“Biz sonuçta çocukları taşıyoruz, mesuliyet altındayız”


Denetimlerle ilgili konuşan bir servis şoförü, “Sorgulama yapılıyor. Böyle olmasını devam etmesini diliyorum. Araçları sıkıntı olan bazı arkadaşlar var. Biz ‘L’ serisine geçtik. Korsan servislerde var. Bunların devamını diliyorum, memur arkadaşlarda bu şekilde denetimlerini yapıyorlar. Biz sonuçta çocukları taşıyoruz, mesuliyet altındayız” dedi. Diğer servis sürücüleri ise, “Denetimler gerekli” ifadelerini kullandı.


Öte yandan denetimlerin gün içerisinde belirli aralıklarla çeşitli noktalarda süreceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'den acı haber! Şehit var
    1. Hakkari'den acı haber! Şehit var
    2. Kara yollarında durum
    3. Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik..
    4. Okul servislerine Jandarma ve polisten..
    5. MSB."Hakkâri Çukurca bölgesinde 09..
    6. EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa..
    7. Ortak devriye uyarısı: ABD'ye güven..
    8. Endonezya'da hava kirliliği
    9. Total'den Kamerun'da Su Bakanının..
    10. 5 bin asker gönderecek! ABD çıldıracak
    11. Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit..
    12. EYT son dakika gelişmesi bugün var mı?..
    13. Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı
    14. Hain PKK itiraf etti: Biz kundakladık!
    15. İstanbul trafiğinde son durum havadan..
    16. Ülke şokta! 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10..
    17. 09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Ankara’da otomobil apartman duvarını..
    19. Başkent’te zincirleme trafik kazası:..
    20. Başkent’te bir yaya ve iki otomobile..
    21. Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş..
    22. Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı
    23. Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29..
    24. ABD Açık'ta şampiyon Nadal
    25. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek..
    26. Ankara'da apartmana çarpan araç yan..
    27. Kuveyt Emiri Sabah'ın Trump ile..
    28. TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye..
    29. İstanbul'da zincirleme trafik kazası:..
    30. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Oktay Vural'dan çok sert çıkış: Bunların çıkarları olunca...
    Oktay Vural'dan çok sert çıkış: Bunların çıkarları olunca...

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor