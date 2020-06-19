Yeni eğitim dönemi öncesi kitaplardaki skandalları ifşa ediyoruz

Mustafa Durmaz İstanbul

Ders kitaplarında yapılan dinsizlik propagandasının sadece ilköğretimle sınırlı olmadığı, ortaöğretimde de benzer ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. 3 ile 4. sınıf ders kitaplarında yer alan ateist görüşleri deşifre etmemizin ardından 9. sınıf Kimya ve Biyoloji kitaplarında da dinsizliğin aşılandığı belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda okutulan 9. sınıf ders kitaplarında da ‘ateizm’ propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Evlatlarımızın eline verilen 9. sınıf Kimya ve Biyoloji kitaplarında, değer ve inancımızla bağdaşmayan sakıncalı içeriklerin bulunduğu belirlendi.

Çarpıklıklar bir bir tespit edildi

Anadolu’nun inanç ve değerlerine aykırı görüşleri barındıran ders kitapları müfredatı, Başkan Erdoğan’ın “dindar nesil” hayalini baltalıyor. Ders kitaplarında yapılan dinsizlik propagandasının sadece ilköğretimle sınırlı olmadığı, ortaöğretimde okutulan kitaplarda da benzer ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. 3 ile 4. sınıf ders kitaplarında yer alan ateist görüşleri deşifre etmemizin ardından 9. sınıf Kimya ve Biyoloji kitaplarında da dinsizliğin aşılandığı belirlendi.

Canlılar kendiliğinden oluşmuş

MEB’ce hazırlanan ders kitaplarını irdeleyen Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, araştırmasının sonucunu Akit ile paylaştı. Kavaklı’nın tespitlerine göre, Netbil Yayıncılık tarafından hazırlanan 9. sınıf Biyoloji ders kitabının 23. sayfasında, üremeye değiniliyor. Canlı varlıkların kendiliğinden oluştuğunu savunan Biyoloji kitabında, “Eşeyli (döllenme yoluyla) ve eşeysiz (döllenme olmaksızın) olmak üzere iki çeşit üreme vardır. Eşeysiz üremede canlı, eşe gerek duymadan kendisi ile aynı kalıtsal özelliklere sahip canlılar oluşturur. Bölünerek üreme bir eşeysiz üremedir. Örneğin amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar bölünerek eşeysiz ürerler” ifadeleri yer alıyor.

Bu sanat görmezden geliniyor

Develerin hörgücüne yağ toplama sanatına değinilen 22. sayfada ise, “Bu yağ deposu develer için yedek besin kaynağıdır. Depoladıkları yağ sayesinde çöldeki kızgın güneşe karşı dayanıklılığı artar” deniliyor. Evreni ve canlıları hikmetle yaratan Allah’ı anmamakta ısrar eden ders kitabı, basit bir bakteriye, yaratıcı gücü vermekten imtina etmiyor. 132. sayfada, “Bakteri, zor şartlarla karşılaştığında DNA’sını eşleyerek çok katlı sağlam bir kılıf ile kaplar” deniliyor.

Atomcu bilim adamlarının isimleri büyük puntolarla yazıldığı Kimya kitabında, atomu yaratan ve ona şekil veren Allah görmezden geliniyor. Ozon tabakasına dünyayı koruma kabiliyeti veren sözde ders kitabının 199. sayfasında şunlar yazılmış: “Atmosferde bulunan bulunan ozon gazının oluşturduğu tabaka dünyayı, morötesi gibi Güneş’in zararlı ışınlarından koruyan bir kalkan görevi görür.” Sistemi yaratan ilahi iradeyi yok sayan Kimya ders kitabı, 203. sayfasında ise atmosfere bilinçli varlık niteliği veriliyor.

Neden yaratıcı denilmiyor?

Materyalist bir dille yazılan kitabın ilgili sayfasında şu ifadelere yer veriliyor: “Canlılar yaşamak için oksijene ihtiyaç duyar. Ayrıca atmosfer olmadan hiçbir ses duyulmaz ve iletişim kurulamaz. Atmosfer aynı zamanda tüm canlıları Güneş’ten gelen tehlikeli ışınlara ve uzaydan gelen göktaşı gibi nesnelere karışı korur. Atmosferde bulunan karbon dioksit olmadan bitkiler yaşayamaz.”