  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...
Eğitim

Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...

Uzaktan eğitimle önümüzdeki pazartesi günü açılacak olan okullarda eğitim sürecinin nasıl olacağının detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:22:00 - 2020-08-26 16:43:46
Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...

Pandemi nedeniyle aylardır kapalı olan okullar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları ile önümüzdeki pazartesi günü açılacağı söylenmişti. Okulların açılmasından önce koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim mi olacağı ve ya yüzyüze eğitim mi olacağı netlik kazanmamıştı.

Uzaktan eğitim yol haritasına göre; yapılacak ilk ders, geçen dönemin eksikliklerini gidermek amacıyla gerçekleştirilecek. 18 Eylül’e kadar sürecek olan eğitimde ise geçen yıl yüz yüze eğitimde işlenemeyen ve sınıf düzeyini etkileyebilecek eksiklerinin tamamlanmasına yönelik olacak.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar online olarak devam edecek.

Devlet okullarında, kayıt, öğretmen seçimi, teknoloji veya fiziki olanaklar, yabancı dil gibi sınıf ayırılıkları olmayacak. Fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak

Sabah erken saatlerinde gün aydınlanmadan öğrencilerin yola çıkmalarına izin verilmeyecek. Valilikler bu konu ile ilgili düzenlemeler yapabilecek.

Kayıt parası veya bağış istenmeyecek

Veliler, çocuklarını okullara kayıt ettirirken hiçbir şekilde velilerden kayıt parası veya bağış mevzuatlara aykırı olması nedeniyle istenmeyecek. Böyle bir durum söz konusu olursa, valiliklere şikayette bulunabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı