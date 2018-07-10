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Yeni dönemin ilk KHK'sı yayımlandı

Yeni dönemle birlikte TSK'ya ait atama kararı yayımlandı. Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

10 Temmuz 2018 Salı 06:47
Yeni dönemin ilk KHK'sı yayımlandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



                                              Orgeneral Yaşar Güler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı. 



                                               Korgeneral Metin Gürak

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 06:47
  1. Orgeneral Yaşar Güler
  2. KHK
  3. KKK atama

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