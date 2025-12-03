Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...

Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin Eskişehir’de olduğunun açıklanmasının ardından gözler Malatya’ya çevrildi.

Gülmez, “Nadir toprak elementleri son günlerde gündeme gelen ülkemiz ve dünya için önemli bir konu. Resmî açıklamalarda dünyanın en büyük ikinci rezervinin Eskişehir’de olduğu belirtildi. Bunun haricinde şehrimizde Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de yapılan çalışmalarda büyük bir rezerv keşfi söz konusu. Bununla ilgili net bir rezerv açıklaması yok ama yapılan çalışmalar aksinin söz konusu olmadığını gösteriyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapıldı” dedi.

Kuluncak bölgesinde 2020 yılında başlayan çalışmaların devam ettiğini belirten Gülmez, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesinde faaliyetler burada devam etti. 2020-21-22 yıllarında arazi çalışması yapıldı. Bu arazi çalışmalarında alınan örnekler incelemeye tabi tutuldu. Bu bölgede yeniden bir arazi çalışması başlayacak” ifadelerini kullandı.

Nadir toprak elementlerinin işletmesinin Malatya dışına kurulabileceğini belirten Gülmez, “Bu konuyu ilk haberleştirdiğimiz dönemde tek amacım bir kamuoyu oluşturmak ve bu tesisi Malatya sınırları içinde yapılmasını sağlamaktı. Duyumlarımız ve tahminimiz bu işletmenin Malatya sınırları içinde yapılmayacağı yönünde. Ancak çalışmalar yeniden başlayacak. Kuluncak Malatya'nın bir ilçesi. Burada çok fazla yeraltı zenginliği söz konusu. Nadir toprak elementlerinin işletmesi riskli ve biraz ayrıntılı. Bununla ilgili çok fazla teknolojiye sahip değiliz. İlk pilot tesis Eskişehir’de kuruldu. Ülkeler arası bakanlık seviyelerinde anlaşmalar var” dedi.

Gülmez, MTA’nın 2019 faaliyet raporuna da atıfta bulunarak, “Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yer alan madenler raporda belirtilmiş durumda. 7 tane nadir toprak elementi var ve hepsi birbirinden önemli değil. Gelecekte hangi teknolojide hangileri işe yarayacak, bunlar önemli. Bu cevherler enerji sektöründen savunma teknolojisine kadar kullanılabilecek nitelikte” diye konuştu.(analizgazetesi)