Sonunda bunu da gördük İtfaiyeciler ameliyatta

Hatay'da göğsüne saplanan demirle hastaneye kaldırılan şahsın vücudundaki demir itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Hatay'da Dörtyol ilçesinde göğüs boşluğuna demir saplanan H.A. isimli erkek şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları demiri kendi imkanlarıyla çıkaramayınca şahsın ameliyatına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de dahil oldu. Şahsın vücudundaki demir, kendisine zarar vermeden spiralla kesilerek yarım saati bulan çalışmayla çıkarıldı.

Şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

