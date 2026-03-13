Sanki Ramazan ayına özel! Hastanelerde şaşırtan istatistik

1-18 Şubat tarihleri arasında Trabzon’daki tüm acil servislere yaklaşık 67 bin başvuru olurken 18 Şubat -8 Mart tarihleri arasında bu sayının 63 bine düştüğü belirlendi. Verilere göre acil servis başvurularında yaklaşık yüzde 6 oranında azalma yaşandı.

Acil servislerde saat 18.00 ile 22.00 arasında yapılan incelemelerde tanılara göre en sık görülen ilk 10 hastalık arasında mevsimsel etkilerin öne çıktığı görüldü. Mart ayı itibarıyla özellikle alt solunum yolu hastalıklarının daha fazla görüldüğü, bunun da mevsimsel gribin son dönemlerine bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının yansıması olduğu ifade edildi.

Oruca bağlı olması beklenen sağlık şikâyetlerinde önceki yıllara kıyasla belirgin bir artış ya da istatistiksel bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Elde edilen veriler, Ramazan ayı ile önceki aylar arasında acil servis başvuruları açısından anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koydu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, Ramazan ayında Acil Servislerde Ramazan öncesine yüzde 6 oranında bir azalma yaşandığına dikkat çekerek "Şubat-Mart ayı ve öncesinde acillerin toplam poliklinik sayılarına baktırdığımızda normalde toplam muayene sayılarında çok aşırı bir değişiklik yok. Özellikle iftar saatlerine yakın saatlerde bir artış var mı diye baktığımızda, gün içinde çok beklediğimiz bir artışın olmaması yönündeydi. 1-18 Şubat tarihleri arasında Trabzon’da bütün acillere yaklaşık 67 bin başvuru var. 18 Şubat-8 Mart tarihleri arasında ise bu sayı 63 bin. Yani yaklaşık yüzde 6 oranında acil başvurularında bir azalma görülüyor. Acillerde saat 18.00 ile 22.00 arasında tanıya göre ilk on hastalığı çıkardığımızda, daha çok mevsime bağlı olarak alt solunum yolu hastalıklarının Mart ayı içerisinde daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Yani mevsimsel gribin son dönemleri olan solunum yolu enfeksiyonlarının bize yansımaları görülmüş. Özellikle oruca bağlı olması beklenen şikayetlerde ise önceki yıllara göre aşırı bir artış ya da bilimsel, sayısal bir değişiklik bulunmuyor. Elimizdeki istatistikler, bir önceki aylarla Ramazan ayı arasında anlamlı bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Demek ki insanımız bu konuda bilinçli. Orucunu gerekli şekilde tutuyor hem orucundan sonra da iftarını biraz daha anlamlı yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü şikâyetleri artıran resmi bir verimiz yok" diye konuştu.