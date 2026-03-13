Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişe rağmen, hükümet Eşel Mobil Sistemi'ni devreye sokarak fiyat artışının vatandaş üzerindeki yükünü hafifletti. Gerçekleşen büyük artışın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanırken, sadece yüzde 25'lik dilim pompalara yansıtıldı.

Bu kapsamda;

Motorin grubunda toplam 3,04 TL’lik artışın sadece 76 kuruşu ,

grubunda toplam 3,04 TL’lik artışın sadece , Benzin grubunda ise 1,88 TL’lik artışın sadece 47 kuruşu tabela fiyatlarına eklendi.

Büyükşehirlerde güncel rakamlar

Yapılan son düzenlemelerin ardından üç büyük ilimizde oluşan tablo şu şekilde:

Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul (Avrupa) 60.85 64.92 30.49 Ankara 61.81 66.03 30.37 İzmir 62.09 66.31 30.29

(Not: İstanbul Anadolu Yakası'nda fiyatlar Avrupa Yakası'na göre birkaç kuruş daha düşük seyretmektedir.)

Küresel barışın darbe almasıyla birlikte enerji koridorlarındaki belirsizlik sürerken, uzmanlar petrol fiyatlarındaki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor.