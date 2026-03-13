Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!
Dünya genelinde tırmanan gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki önlenemez dalgalanma, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını bir kez daha hareketlendirdi. 28 Şubat'ta patlak veren ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle sarsılan enerji piyasaları, Türkiye'deki pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişe rağmen, hükümet Eşel Mobil Sistemi'ni devreye sokarak fiyat artışının vatandaş üzerindeki yükünü hafifletti. Gerçekleşen büyük artışın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanırken, sadece yüzde 25'lik dilim pompalara yansıtıldı.
Bu kapsamda;
- Motorin grubunda toplam 3,04 TL’lik artışın sadece 76 kuruşu,
- Benzin grubunda ise 1,88 TL’lik artışın sadece 47 kuruşu tabela fiyatlarına eklendi.
Büyükşehirlerde güncel rakamlar
Yapılan son düzenlemelerin ardından üç büyük ilimizde oluşan tablo şu şekilde:
|
Şehir
|
Benzin (TL)
|
Motorin (TL)
|
LPG (TL)
|
İstanbul (Avrupa)
|
60.85
|
64.92
|
30.49
|
Ankara
|
61.81
|
66.03
|
30.37
|
İzmir
|
62.09
|
66.31
|
30.29
(Not: İstanbul Anadolu Yakası'nda fiyatlar Avrupa Yakası'na göre birkaç kuruş daha düşük seyretmektedir.)
Küresel barışın darbe almasıyla birlikte enerji koridorlarındaki belirsizlik sürerken, uzmanlar petrol fiyatlarındaki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor.