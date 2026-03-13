  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 13 Mart 1970: Şefik Arvasî'nin vefatı (Bediüzzaman’ın Talebesi) İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız! İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor" ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü! Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev! İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz! O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız" DMM'den THY'ye yönelik iddialara yalanlama
Ekonomi Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!
Ekonomi

Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!

Dünya genelinde tırmanan gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki önlenemez dalgalanma, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını bir kez daha hareketlendirdi. 28 Şubat'ta patlak veren ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle sarsılan enerji piyasaları, Türkiye'deki pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişe rağmen, hükümet Eşel Mobil Sistemi'ni devreye sokarak fiyat artışının vatandaş üzerindeki yükünü hafifletti. Gerçekleşen büyük artışın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanırken, sadece yüzde 25'lik dilim pompalara yansıtıldı.

Bu kapsamda;

  • Motorin grubunda toplam 3,04 TL’lik artışın sadece 76 kuruşu,
  • Benzin grubunda ise 1,88 TL’lik artışın sadece 47 kuruşu tabela fiyatlarına eklendi.

Büyükşehirlerde güncel rakamlar

Yapılan son düzenlemelerin ardından üç büyük ilimizde oluşan tablo şu şekilde:

Şehir

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul (Avrupa)

60.85

64.92

30.49

Ankara

61.81

66.03

30.37

İzmir

62.09

66.31

30.29

(Not: İstanbul Anadolu Yakası'nda fiyatlar Avrupa Yakası'na göre birkaç kuruş daha düşük seyretmektedir.)

Küresel barışın darbe almasıyla birlikte enerji koridorlarındaki belirsizlik sürerken, uzmanlar petrol fiyatlarındaki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor
Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor

Ekonomi

Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor

Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı!
Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı!

Gündem

Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı!

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Ekonomi

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23