Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor
Giriş Tarihi:

Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Bu karışım öksürüğü şıp diye kesecek.

#1
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Kış aylarının çilesi, geçmek bilmeyen öksürük için doğal tedavi yöntemi arayanlar toplanın! Bu karışım öksürüğü bitirmeye yardımcı olmakla birlikte, balgamı da attırıyor.

#2
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Kış aylarıyla birlikte soğuk hava, ani ısı değişimleri ve üst solunum yolu rahatsızlıkları birçok kişide geçmek bilmeyen öksürüğe neden oluyor.

#3
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, özellikle geceleri artan öksürük ve balgam şikayetiyle daha da yorucu hale gelebiliyor.

#4
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Kimyasal içerikli ilaçlar yerine doğal yöntemlere yönelenlerin sayısı her geçen gün artarken, evde kolayca hazırlanabilen bazı karışımlar öksürüğün hafiflemesine ve balgamın daha rahat atılmasına yardımcı olabiliyor.

#5
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

İşte kış aylarında sıkça yaşanan bu soruna karşı destekleyici olarak tercih edilen doğal bir karışım tarifi!

#6
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU -1 tatlı kaşığı zencefil -1 tatlı kaşığı karabiber -1 tatlı kaşığı tarçın -1 tatlı kaşığı sarımsak -1 tatlı kaşığı zerdeçal

#7
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Bu 5 baharatı, 1 su bardağı balın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra sabah akşam birer kaşık tüketin.

#8
Foto - Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu gibi karışım: Göğsü yumuşatıyor, hırıltıyı kesiyor

Düzenli kullanımda göğsünüz yumuşayacak ve öksürük kesilecek ve balgamınız azalacak. Aksi durumda mutlaka bir hekime başvurunuz.

