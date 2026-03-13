İftar ve sahur dengesi: İnsülin seviyesine dikkat! Oruç tutmak için iki kritik değer...

Ramazan ayı, hem manevi hem de fiziksel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ancak, diyabet hastaları için oruç tutmak bazı sağlık riskleri oluşturabilir. Uzun süreli açlık, kan şekerinin düşmesine veya yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının oruç tutarken alması gereken önlemler büyük bir önem taşır. İşte diyabet hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar, Mor papatya okurlarına özel açıkladı...