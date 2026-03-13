İftar ve sahur dengesi: İnsülin seviyesine dikkat! Oruç tutmak için iki kritik değer...
İftar ve sahur dengesine dikkat etmeliyiz.
Ramazan ayı, hem manevi hem de fiziksel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ancak, diyabet hastaları için oruç tutmak bazı sağlık riskleri oluşturabilir. Uzun süreli açlık, kan şekerinin düşmesine veya yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının oruç tutarken alması gereken önlemler büyük bir önem taşır. İşte diyabet hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar, Mor papatya okurlarına özel açıkladı...
Ramazan ayı, diyabet hastaları için özel bir planlama gerektirir. Oruç tutmanın herkes için uygun olmayabileceğini ve özellikle yüksek risk grubundakilerin doktorlarıyla mutlaka değerlendirme yapması gerektiğini unutmamak gerekir. Peki uzman görüşü bu konu hakkında ne diyor? İşte detaylar...
Oruç sırasında kan şekeri 70 mg/dL'nin altına düşerse veya 300 mg/dL'nin üzerine çıkarsa oruç hemen sonlandırılmalıdır diyen Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar sözlerine şöyle devam etti:
"İftar ve sahur arasında dengeli beslenme çok önemlidir. İftar hafif bir öğünle açılmalı, sahur atlanmamalıdır. Şerbetli tatlılar, beyaz ekmek ve kızartmalardan kaçınılmalıdır." ŞEKER HASTALARININ ORUÇ TUTMASI İÇİN... 1. Mevcut ilaç veya insülin dozlarının oruç saatlerine göre revize edilmesi, ancak hekim değerlendirmesi ile yapılmalıdır. Hipoglisemi ( Kan şekeri düşüklüğü ) riski yüksek ilaçlar ve insülin kullanan hastalarda oruç genellikle önerilmez, çünkü bu durum ciddi sağlık riski taşır.
2. Oruç sırasında kan şekeri 70 mg/dL'nin altına düşerse veya 300 mg/dL'nin üzerine çıkarsa oruç hemen sonlandırılmalıdır. Bu sınırlar, sağlık açısından kritik eşiklerdir. 3. İftar ve sahur arasında dengeli beslenme çok önemlidir. İftar hafif bir öğünle açılmalı, sahur atlanmamalıdır. Şerbetli tatlılar, beyaz ekmek ve kızartmalardan kaçınılmalıdır. Tam tahıllar, protein ve sağlıklı yağlar tercih edilmelidir.
4. Kan şekeri ölçümü düzenli olarak yapılmalıdır; sahur öncesi, sahurdan sonra, ikindi civarı ve iftar öncesi. Bu ölçümler orucu bozmaz, aksine güvenliğini sağlar.
5. Dehidrasyon belirtileri (ağız kuruluğu, koyu idrar, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ) yakından takip edilmelidir. Böbrek hastalığı olan diyabetli hastalarda susuz kalmak böbreklere zarar verebilir. Bu nedenle yeterli sıvı alımı, oruç tutanlar için hayati önem taşır.
