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Gündem Yeni dönem başlıyor! Gözler Beştepe'de
Gündem

Yeni dönem başlıyor! Gözler Beştepe'de

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kabine toplantısında koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak. Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnaf gözünü Beştepe'ye çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 10:03:00 -
Yeni dönem başlıyor! Gözler Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe’de yapılması planlanıyor. Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi’ne bizzat katılması planlanan Erdoğan’ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe’deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

Mutasyon ve aşı çalışmaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kısıtlama saatleri daraltılabilir

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor. Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” demişti.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.

Yerinde karar dönemi

Bu arada salgınla mücadelede yerinde karar dönemi bugün başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

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Yorumlar

meleknur

REİSİBAŞKANIMIZ OKULLARIN AÇILMASINA MÜSADE EDİN. OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN ÇOCUĞUNA UZAKTAN EĞİTİM ALMASINA DEVAM ETSİN. KİMSE KİMSEYİ ZORLAMASIN. ANCAK UZAKTA BAŞARAMAYAN VE OKULA GİTMEK VEYA GÖNDERMEK İSTEYENLERDE OKULA GÖNDERSİN.
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meleknur

PANDEMİ İNSANLARIN EVİNE EN YAKIN MARKET, MANAV, MAĞAZA,BUTİK VE TUHAFİYELERİ TERCİH ETTİKLERİ İÇİN ALIŞ VERİŞ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR. PANDEMİ GEÇSE BİLE BÖYLE ALIŞ VERİŞ SİSTEMİNİN KALICI OLMASI AYRI GÜZEL. YANI EKONOMİ KÖTÜ DEĞİL YİNE HERKES ALIM SATIMINI YAPIYOR, SADECE UZAĞA GİTMİYOR. AYRICA BAZI YİYECEK FİYATLARI YÜKSEK NİYE? TEREYAĞI 49 '90 NEDİR BU? 100 LİRAYA İKİ KG TEREYAĞI ALINIYOR, YUMURTA, SÜT, UN, ŞEKER BUNLAR ÖNEMLİ ANA YİYECEK MADDELERİ. BUNLARIDA GÜNDEMİNİZE ALIN
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