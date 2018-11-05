Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar ucuzlayacak

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı ile fiyat artışlarına karşı cephe açarken, Hal Yasası ile de önemli bir adımı atmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çıkarılacak Hal Yasası ile üreticiyi ve tüketiciyi korumayı, sistemi kayıt altına almayı ve zayiatı azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu, enflasyonla mücadele yolunda da hizmet verecek bir paket" dedi.



ÇALIŞMALAR HAZIRLANDI

Taslak bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını kaydeden Pekcan, "Bunun içini paydaşlarıyla beraber dolduracağız. Bunun da üretici bölgesi hal tarafı, tüketici bölgesi toptan hal tarafı var. İki tarafta da soğuk hava depoları, soğuk zincir, ambalaj standardı konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Bunların uygulamasına hallerin devreye girişiyle başlayabileceğiz. Altyapımızı, çalışmalarımızı hazırladık" dedi.

Pekcan, üretici birliklerinin kooperatifleşmesi için destek vereceklerini de belirterek, "Tüketici toptancı halinde üretici birlikleri için kiralar çok daha düşük olacak. Onlara yüzde 75 indirim sağlayacağız. Hal rüsumunu kaldıracağız. Vergi oranı herkese yüzde 4 ise üretici birliklerine yüzde 2 olarak uygulayacağız" diye konuştu.



PROFESYONEL YÖNETİM

Bakan Pekcan, üretici toptancı hali ile tüketici toptancı halinin iç yapısını yönetmelikle belirleyeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Buralar, yap-işlet-devret modeliyle profesyonel bir şirket tarafından yönetilsin istiyoruz. Yer konusunu belirlemeye çalışıyoruz. Hal Yasası'nın çıkmasında sorun yaşanmasını beklemiyorum. Pilot proje üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle Ankara ve İstanbul'u pilot bölgeler olarak düşünüyoruz. Bir de bunun üretici bölgesi toptancı hali ayağı var. Akdeniz havzasında bunun karşılığı olmalı."



6.399 ÜRÜNDE HAKSIZ FİYAT

Ticaret Bakanı Pekcan, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Alo 175'e 48 bin civarında şikayet geldi. 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik" dedi. Pekcan, fırsatçılar nedeniyle ağustosta yüksek fiyat artışları olduğunu, bakanlığın devreye girmesiyle fiyatların düştüğünü, bundan sonra rakamların daha da aşağı ineceğini söyledi.



E-İHALE GÜNDE 50 ARABA SATIŞI

PEKCAN, tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların gümrükten satışı için yeni bir sistem geliştirdiklerini belirterek, "e-İhale ile gümrükten satışta yeni uygulamayla gün aşırı 50 araba satacağız. Bir gün araç, bir gün eşya satılacak. Ayda 500-600 arabanın satılmasını öngörüyoruz. Son ihalede 2.5 milyon lira bedelle 37 araç satıldı. 81 milyona açık bir ihale. 18 yaşını doldurmuş, muhammen bedelin yüzde 10'u kadar teminat veren herkes katılabilecek. Herkes telefonundan aplikasyonu indirebilir. Arabayla ilgili her şeyi paylaşıyoruz, eksper raporu da var" dedi.



VERGİ ORANI YÜZDE 50 AZALTILACAK

Üretici birliklerinin kooperatifleşmesi için destek verilecek.

Tüketici toptan halinde üreticiye % 75 kira indirimi olacak.

Hal rüsumu kaldırılacak.

Vergi oranı yüzde 50 azaltılacak.

Haller yap-işlet-devret modeliyle profesyonel şirketlerce yönetilecek