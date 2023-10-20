Yeni dönem başlıyor! Beklemen yasa teklifi Meclis’te

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na deprem riski altındaki alanlarda yer alan binaların dönüştürülmesi ile ilgili kanun teklifi sunuldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla afet riski altındaki alanlarda kentsel dönüşümle ilgili TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunuldu. 21 maddelik teklife göre Kahramanmaraş depremleri ile ilgili yargı süreçleri hızlandırılacak. Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne sağlanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na tahsisli olarak kullandırılacak. Rezev yapı alanı tanımlamasında düzenleme yapılacak. İmar ve yapılaşma haklarının kısıtlanması ve alanlardaki yapılara verilen elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması konularında bakanlığa verilen görev ve yetkilerin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullandırılması sağlanacak.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "Yarısı Bizden" kampanyasının uygulanması için yeni düzenleme yapılacak.