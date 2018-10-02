Yeni doğanda en tehlikelisi sarılık



Kan uyuşmazlığı ve özellikle Akdeniz bölgesinde sıklıkla rastlanan enzim eksikliği, kan hücrelerinde sarılık yapan maddenin yükselmesine ve anormal sarılığa sebep oluyor. Ancak doğum öncesi ve sonrasında uygulanacak yöntemler bebeği, olumsuz sonuçlardan koruyor.

ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ

Anne sütünün de önemi çok büyük.. Anne sütü ile beslenmeyen, susuz kalan çocukta sarılık riski artıyor..

RH negatif kan grubundaki annelerde sarılık riski yüksek. Onun için gebelik döneminde anne mutlaka kan grubunu bilmeli. Eğer RH negatif ise gebelik döneminde kontrol altında olmalıdır.



Bu annelere bebeği korumak için gebeliğin 7. ayında bir iğne yapılır. Doğduktan sonra da çocuğun kan grubuna bakılır. Eğer pozitif ise ikinci iğne de bebeğe yapılır. Bu müdahaleler son derece önemli ve üzerinde önemle durulması gereken bir nokta..

Özellikle doğumun ardından ilk gün ortaya çıkan sarılık tehlikeli..

Sarılık çok ince olmasından dolayı ilk olarak göz tabakasında belirir.. İlk 24 saat içinde taburcu olan anneler, mutlaka bebeklerini, ilk 3 gün içinde doktor kontrolünden geçmesini sağlamalı.. Annelerin duyarlı olması önemli. Ancak anne babanın bunu fark edemeyebileceği göz önüne alınarak, bebek doktor muayenesinden geçirilmeli..

ERKEN TEŞHİS KURTARICI

Ayrıca 20 günden fazla süren sarılık, başka hastalıkların habercisi de olabilir.

Erken teşhis ile kolaylıkla uygulanabilen tedavi bebeği, sağırlık, felç ya da gezi zekalı olma ihtimalinden kurtarır.



Bu bebeklere fototerapi denilen, ışık tedavisi ya da sarılıklı kanın vücuttan alınarak, sağlıklı kanın verilmesi yöntemi uygulanıyor. Ancak ışık tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve ailelerin konuya duyarlı yaklaşımları son dönemlerde kan değişimi yapılan bebeklerin sayısında belirgin ölçüde azalmaya yol açtı.

Dikkat: RH negatif kan grubundaki hamilelerde sarılık riski yüksek!