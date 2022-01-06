Yeni doğan bebekte sarılık nasıl geçer?

Yenidoğan bebeklerde sarılığın tedavisi, bebeğin kaç günlük olduğuna, bebeğin kilo durumuna, kanda bulunan bilirubin maddesinin miktarına göre belirlenmektedir. Yenidoğan bebeklerde gözlemlenen bu durum genel olarak 1 ile 2 hafta aralığında kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu süreçte bebeğin doktor tarafından takip edilmesi oldukça önemlidir.

Yenidoğan sarılığı nedir?

Yenidoğan sarılığı kandaki 'bilirubin' adlı madde yükselerek, deri ve yanakların içi, gözün beyaz kısmı gibi bölgelerde birikmesi ile oluşan bir çeşit sarılık türü. Bu da bebeğin cilt ve göz renginde sararmayla kendini gösteriyor.

Anne sütü sarılığı tedavi yöntemleri

Anne sütü sarılığı, bebeklerde fazla miktarda gözlemlenen bir durumdur. Bu olay halk arasında "süt sarılığı" şeklinde adlandırılmaktadır. Anne sütünün içeriğinde bulunan maddelerin fazlalığı ya da eksikliği sebebi ile gözlemlenen bir sarılık hastalığıdır.

Anne sütü sarılığı iki şekilde incelenmektedir. Bunlar:



-Erken anne sütü sarılığı: Bebeğin doğumundan sonrasını takip eden ilk haftada gözlemlenen sarılık hastalığıdır. Bebeğin az miktarda ve yetersiz beslenmesi ile oluşur.



-Geç anne sütü sarılığı: Bebeğin doğumundan sonra ikinci haftaya kadar devam eden sarılık hastalığıdır. Anne sütünde bulunan bilirubin maddesinin yüksekliği sebebi ile oluşur.



Bebeklerde oluşabilen sarılığın tedavisinde en etkili yöntem bebeğin sıklıkla emzirilmesidir. Yenidoğan bir bebek günde 10 ile 12 defa emzirilmesi önerilmektedir. Bebek, vücutta bulunan bilirubin maddesini idrar ile dışarı atacağından dolayı bol bol emzirilmesi oldukça önemli bir durumdur.

Bebeklerde sarılık değeri

Bilirubinin kandaki normal oranı yeni doğmuş bir bebekte 1-2 mg/dl'dir. Bu değer 5 mg/dl'yi geçtiğinde sarılık gözle farkedilebilir bir duruma gelir.