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Gündem 40 yıllık CHP'li de CHP'den bıktı! Şile Belediyesi Başkanvekili partisinden istifa etti: CHP çatısı altında hizmet mümkün değil…
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40 yıllık CHP'li de CHP'den bıktı! Şile Belediyesi Başkanvekili partisinden istifa etti: CHP çatısı altında hizmet mümkün değil…

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40 yıllık CHP'li de CHP'den bıktı! Şile Belediyesi Başkanvekili partisinden istifa etti: CHP çatısı altında hizmet mümkün değil…

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, yaklaşık 40 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Terzi, kararını uzun değerlendirmeler sonucunda aldığını belirterek, “CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan istifa ediyorum” dedi.

‘Yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yerine başkanvekili olarak seçilen CHP’li meclis üyesi Sacit Terzi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Terzi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün, siyasi hayatımın önemli kararlarından birini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 40 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında; partimin temel ilkelerine ve değerlerine inanarak, tüm bilgi birikimimi, emeğimi ve gayretimi halkımıza hizmet etmek amacıyla ortaya koydum. Bu uzun yolculuk boyunca birlikte mücadele ettiğim, omuz omuza çalıştığım tüm yol arkadaşlarıma ve bana güven duyan kıymetli vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

ŞİLE’YE HİZMET ETMEK İÇİN…

Terzi, şunları kaydetti: "Özellikle Şile’mize hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak çalışmaların içerisinde yer almak benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Ancak geçen zaman içerisinde ülkemizin, Şile’mizin ve milletimizin beklentilerinin önemli ölçüde değiştiğine şahit oldum. Bu değişim karşısında siyasetin de çözüm odaklı, kapsayıcı, yapıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. Siyasetin asli görevi; milletimizin ortak menfaatlerini öncelemek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmektir. Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile’mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

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