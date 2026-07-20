AK Parti'den CHP'li EBB'ye Porsuk çayı tepkisi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve parti gençlerinin Porsuk Çayı’ndaki çevre kirliliğine dikkat çeken haklı tepkilerinin ardından konuyu kurumsal düzeyde takibe aldıklarını belirten Albayrak, polemik yerine kanuni gerçekleri ortaya koydu. Belediyenin görevini ihmal ettiğini vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Porsuk ve Sarısu Çaylarımızın su rejimi ve yatak düzenlemesi DSİ tarafından takip edilmektedir. Ancak, şehir yerleşimi içinde kalan bölümün çöplerden, atıklardan ve çevre kirliliğinden arındırılması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yani yerel yönetimlerin sorumluluğundadır."

"SÜREKLİ BAHANE ÜRETMEK ŞEHRİMİZE ZAMAN KAYBETTİRİYOR"

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve çevre düzenlemesi konusundaki ataletini eleştiren Albayrak, DSİ’nin geçmişte olduğu gibi bugün de iş birliğine ve kurumsal desteğe hazır olduğunu hatırlattı. Belediyenin iş yapmak yerine algı yönetimiyle sorumluluktan kaçmaya çalıştığını ima eden Albayrak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Nitekim DSİ, üç yıl önce Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Sazova Parkı arkasındaki temizlik çalışmalarına destek vermiştir. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nden talep gelmesi hâlinde imkânlar ölçüsünde yardımcı olunmaya hazırdır. Burada yapılması gereken sorumluluğu başka kurumlara yöneltmek değil, temizlik çalışmalarını başlatmak ve ihtiyaç duyuluyorsa DSİ’den destek istemektir. Bize düşen tartışmayı büyütmek değil, kurumlarımızı çözüm için bir araya getirmektir."

EBB YÖNETİMİNE NET ÇAĞRI: "GEREKLİ ÇALIŞMAYI DERHAL BAŞLATIN"

Eskişehir halkının sağlığını ve şehrin estetiğini doğrudan ilgilendiren bu çevre sorununda topu taca atan CHP yönetimine çağrısını yineleyen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, vizyonsuz ve bahaneci belediyecilik anlayışının Eskişehir'e zarar verdiğini belirtti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız açıktır: Gerekli çalışmayı derhal başlatın, DSİ’miz de imkânları ölçüsünde destek versin; Sarısu Çayı temizlensin. Sürekli bahane üretmek şehrimize yalnızca zaman kaybettirmektedir. Eskişehir’in göz bebeği Porsuk’u ve onu besleyen tüm su kaynaklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz polemiğin değil, iş birliğinin ve çözümün tarafındayız."

Şehrin merkezinden geçen su kaynaklarının içler acısı hali karşısında CHP'li belediye yönetiminin sergilediği bu duyarsız tutumun ardından, gözler şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin somut bir adım atıp atmayacağına çevrildi.