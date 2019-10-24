Bebeklerde cilt bakımının her aşamasına dikkat etmek gerekir. Hassas bedenleri, en ufak bir sorunu ve hasarı kaldıramayacak kadar güçsüz olduğu için, mutlaka özen gösterilmesi gereken konular vardır. Peki ama yeni doğan bebeklerde cilt bakımı nasıl yapılır? Yeni doğan bebeklerde deri soyulması neden olur? Bebekler nasıl temizlenmeli? İşte detaylar...

Seçilecek ürünlerden, göbek bağı bakımına; banyo koşullarından, pişiğin önlenmesine kadar pek çok konuda anne babalar uzman doktorların kontrolünde bazı önemli noktalara dikkat etmelidir.

Yenidoğanlarda dolaşım sistemi de tam gelişim göstermemiş olduğundan, doğum sonrası cilt kızarıklıkları sık görülebilir. Ayrıca, doğum kanalından geçerken yaşanan basınç nedeniyle yüzde ve vücudun çeşitli bölgelerinde kırmızı noktalar ve morluklar da görülebilir. Bunlar genellikle bir hafta içinde gerileyerek kaybolur. İnce cilt tabakası, bebeklerde su ve ısı kaybına bağlı dehidratasyon yani sıvı kaybının bebeklerde daha sık yaşanmasına neden olur. Bebeklerin gereğinden fazla giydirilmemeli, bulundukları ortam ısısı bebek giyinik olduğunda 22-24 derecenin üzerine çıkmamalıdır.

Rahimde sıvı bir ortamda bulunan bebeğin cildinin doğum sonrası kuru havaya alışması, 2 veya 3 hafta kadar sürebilir. Bu sebeple, doğum sonrası ilk 2-3 hafta derinin üst tabakasında cilt kuruluğu, kabuklanma ve soyulmalar görülebilir. Ebeveynlerin önceliği, bebeğin cildinin temiz ve nemli tutulması olmalıdır.

Bebek cildi yetişkinlere göre daha kuru ve nemi tutma kapasitesi daha düşük olduğu için, bebekler özellikle prematüreler enfeksiyonlara ve toksinlere karşı daha duyarlıdır. Nemlendirici özellikli bebek yağları ve losyonları kullanılabilir. Yağlı pomatlar, merhem ve kremler, deri gözeneklerini tıkayarak terlemeyi önlediği ve isiliğe neden olduğu için kullanılmamalıdır. Kimyasal içerikli bakım ürünleri kullanılmamalıdır.

Bebeğinizin cildiyle direkt temas eden giysilerde pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir; giysilerin temizliğinde ciltte tahrişe neden olabileceği için deterjan ve yumuşatıcılar konusunda dikkatli olunmalıdır. Bebek giysilerinin temizliğinde, sabun tozu kullanılabilir, giysiler bol su ile durulanmalı ve mutlaka ütülenmelidir.

Göbek kordonunun ıslanması ve nemli kalması, göbeğin düşmesini geciktirecek, aynı zamanda göbek enfeksiyonu riskini de artıracaktır. Göbek kordonu düşene kadar, ılık su ve pamuklu yumuşak bir bez veya havlu ile bebek silinerek cilt temizliği sağlanabilir.