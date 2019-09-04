Yeni doğan bebekler en kolay nasıl uyutulur?

Bebeklerin uyuması ve uyku düzenlerinin kurulması, anneler için çoğu zaman bir problemdir. Bu problemi keyifli bir hale getirmek, gereken disiplini kurmak ve bebeğinizi kolaylıkla uyutmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Yeni doğan bebek neden uyumaz? Yeni doğan bebeklerde uyku problemi nasıl çözülür? Uyumayan bebekler için çay tarifi ve daha fazlası...

Bebekleri yetiştirirken, düzen kurulmalı ve bu düzene uygun hareket edilmelidir. Aksi takdirde uyumsuz ve düzensiz bir çocuk yetiştirebilirsiniz. Aynı durum uyku eğitimi için de geçerlidir. Gösterilen töleranslar yüzünden, uyku eğitiminiz bozulabilir.

En başta bebeklerin düzeni kurulmalı ve bu düzen sonuna kadar, istikrarlı şekilde devam ettirilmelidir.

Çocukları ağlatmadan uyku eğitimi nasıl verilir?

Bunların yanı sıra, bitkisel ve doğal şekilde beslemek, bebeğinizin daha dingin olmasını sağlayacaktır. Kimyasal ve paketli ürünler yerine evde yaptığınız mamalarla daha sağlıklı beslemeniz, faydalı olacaktır.

Bebeğin uyku düzeni nasıl kurulur?

Bebeğinizin uyku vakti geldiğinde, ağlasa dahi, yatağına götürmelisiniz. İlk başlarda sorun çıksa da sonraları alışarak, bebeğinizin ağlamaları son bulacaktır. Bu süreçte kararlı olmalısınız.

Sallamak, pışpışlamak ya da sarılarak uyutmak yerine, bebeğinize en az temas edecek ve kopacak şekilde durmalısınız. Aksi takdirde uyku süreçlerinde sürekli size ihtiyaç duyacaktır.

Bebeğinizin rahatlaması için sırtını okşayabilirsiniz. Elinden tutup, yanında olduğunuzu belirtebilirsiniz.

Sinirlenmeden, sabrederek ve düzeni bozmadan sınırlarınızı korumalısınız.

Bebeklere uyku yapan bitki çayları nelerdir?

Sağlıklı ve huzurlu bebekler için, siz de sakinliğinizi korumalı, doğal besinlerden destek almalısınız.