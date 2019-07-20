Bebekler Yüce yaradanın anne ve babalara en büyük hediyesidir. Bebeklerini kucağına alan anne-babaların sevinçlerine diyecek yoktur. Artık bebekleri onlar için canlarından bir parça olmuştur ve yavrusu canları gibi koruyup gözetlerler onun sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yaparlar. Peki Yeni doğan bebek ne kadar uyumalı? Bebekler kaç saat uyumalı? 3 aylık bebek gece kesintisiz kaç saat uyur? 3 aylık bir bebek günde kaç saat uyumalı?

Yeni doğan bebekler ne kadar uyumalı?

Bebekler ilk doğduklarında 16-20 saat arasında uykuya ihtiyaç duyarlar. Bir aylık olduklarında ise ortalama uyku saati 15 civarındadır. Genelde bebekler gece gündüz ayrımını ancak 3 aydan sonra yapabilirler. Gece bebek uyandığında ışığın fazla açılmaması, annenin bebekle fazla iletişime geçmemesi ve gece daha sakin bir ortam sağlanması gerekir. Bu şekilde bebek gece ve gündüz ayrımını daha kolay yapacaktır. Bebeklerin aylar ilerledikçe uyku süreleri düşer. 2 yaşındaki bir çocuk 9-13 saat uyuduğunda gün boyu öğlen uykuları dahil olmak üzere ona yeterli olacaktır.

Genellikle ilk haftalarında bebeğiniz gündüz ve gece farkı yapmadan iki ya da dört saatten fazla uyanık kalmayabilir. Beslenme amaçlı uyanıp sonra yeniden uykuya dalabilir. Yeni doğan bebekler genellikle ilk haftalarda 14-18 saat uyumaktadır. Bir aylık olduklarında ise 12-16 saat uyumak yeterli gelecektir.