Yeni doğan bebek kimliği nasıl çıkarılır? Yeni doğan bebek kimlik için gerekli belgeler (2022 Anlatımı)

2022’de ciddi bir reforma imza atılmış ve eski nüfus cüzdanlarının artık çıkarılmamasına, yenileriyle devam edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda yeni nüfus cüzdanı, yeni doğan bir bebek için nasıl çıkarılır, neler yapılması gerekir? Tüm detayları ile haberimzde...

Kimlik nerede çıkarılacak?

Yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuru sonrasında mümkün olacak. Yapılacak başvuru için randevu alınmasına gerek yok, ikakemtgahın ait olduğu yerdeki Nüfus Müdürlüğü’ne ya da bebeğin doğduğu ilçede başvuru yapılabilir.

Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru büyük anne, büyük baba, yeni doğan çocuğun 18 yaşından büyük kardeşi, vekaletname sahipleri tarafından olabilir.

Yeni doğan bebek kimlik için gerekli belgeler

Yeni doğan bebeğiniz için başvuru yaparken ihtiyacınız olacak, nüfus müdürlüğüne teslim edeceğiniz belgeler:

İmzalı ve mühürlü doğum belgesi (hastaneden alınacak)

Başvuru yapan kişinin, annenin ve babanın nüfus cüzdanı.

Bu belgelerle birlikte başvuru yaptıktan sonraki 10 gün içerisinde belirttiğiniz adrese nüfus cüzdanınız teslim edilecektir. Bebeğiniz doğduktan en geç 30 gün sonrasına kadar başvuru yapıp nüfus cüzdanı çıkarmış olmanız gerekir. Yurt dışında yaşayanlar için bu süre 60 gündür.

Tek bir süreç halinde tüm işlemleri toparlamak gerekirse yeni doğan bebek için:

Anne veya babanın şahsen ve Nüfus Cüzdanı/Kimlik kartı ile başvurusu

Doğum Belgesi

Kimlik kart bedeli ücretsizdir.

Randevu almak isteyenler nüfus müdürlüğünden alacağı randevu için Alo 199 hattını da kullanabilmektedir.

İnternetten Randevu Almak:

RANDEVULU Kimlik başvurusu yapmak için, telefonla veya internetten randevu alabilirsiniz.

Randevular haftalık olarak verilmektedir.Her işlem için, ayrı randevu alınması gerekmektedir. Bunun için,

Telefonla 199'u arayarak,

İnternetten randevu.nvi.gov.tr adresinden. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "NVI Mobil" akıllı telefon uygulamasından randevu alabilirsiniz.

Randevu günü/saatinde, İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI almanız gerekmektedir.