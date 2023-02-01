Yeni doğan bebeğini aşağı atıp öldüren vicdansız anne tutuklandı!
Bahçelievler’de temizlikçi olarak çalıştığı evde gizlice doğum yaptıktan sonra bebeğini 4. kattan aşağı atıp öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bahçelievlerde temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum gizlice doğum yapan kadın, doğumunu yaptığı bebeğini 4. kattan aşağı attı.
Poşet içindeki bebeği gören mahalle sakinleri, olayı polise haber verdi. Yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hamile olduğunu temizliğini yaptığı evin sahiplerinden saklayan S.B., şüphe üzerine gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.B., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli kadın çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.