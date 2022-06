Yeni doğan bebeğin vücut dili ne anlatır? Bebeklerde vücut dili

"Bebekler 0-1 yaş arası konuşmadıkları için istediklerini vücut dili kullanarak anlatırlar. Yeni anne -baba olmuş ebeveyn için zor, ama bebeği takip ederek, sabırla ve zamanla ne demek istediğini anlayabilir. Zaten bu hepimizde var olan bir beceri, çünkü hepimiz bir zamanlar bebektik" diyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Keyhan Fidan ve 0-12 yaş bebeklerde beden dili konusunda bizleri aydınlatıyor...

Yeni anne de, çocuğuyla ilgilenirken kısa sürede empati kurarak ,kendini onun yerine koyarak ve içgüdülerine güvenerek bebeğin hissettiğini anlayacaktır. Bebeğin beden dilini anladıkça annenin kendine güven gelişiyor ve '' Annelik Becerisi" ne güveni artıyor. Bebeğin ihtiyacı olan şeyleri sağlıyor ve bebeğiyle arasında duygusal bir bağ oluşurken, bebeğin duygusal ve fiziksel gelişimi gerçekleşebiliyor. Bebekte anneye güveniyor ve bağlanıyor. Bu iletişim ileri yaşlara kadar devam ediyor. O dönemdeki çok önemli olan '' anlaşılmış olma'' duygusu, ilerde bebeğin "ben değerliyim'' duygusunu geliştiriyor, kendine güvenini artırıyor ve '' sorunumu anlatırsam anlaşılabilirim'' düşüncesini sağlıyor.



Bebeklerin vücut dilleri ile anlatmak istedikleri:



* İlk üç ayda dünyaya uyum sağlamaya çalışan bebeğin fiziksel ihtiyaçları yerine geldikten sonra çevreye ilgi gösterirler. Etrafa bakar, hareket eden cisimleri takip eder, bakıcısının mimiklerini taklit eder,uygun tepki verir.



* Ağlamalarının çoğu açlık ,gazı olduğundan ve ya altı kirli olduğundan dolayıdır .



* İlk bir ayda emmesi iyi, karnı toksa ,rahatsa ,iyi hissediyorsa ; elleri kapalı kolları bükülü ve vücuda yapışık şekilde uyur.



* Sıkıntı hissediyorsa vücudunu yay gibi gererek ağlar, gözlerini sımsıkı kapatır.



* Bebeğin huzursuzluğunu alnını buruşturmasından, yüzünü ekşitmesinden, gözlerini kapatıp başını uyaranın aksı yöne çevirmesinden anlayabiliriz.



* Gaz sancısında yüzü kızarır, bacakları karna doğru çekilir. Bu pozisyonda karın içindeki basıncı arttırarak gazı çıkarmaya çalışır. Bizim bu durumda aynı pozisyonda tutup karnına ve sırtın amasaj yaparak yardımcı olabiliriz.



* Kuru kuru ağlaması kısa kısa olur ve kucağa alınmak ister, alınınca rahatlar.



* Açlık ağlaması bacakları uzatarak ağlar ve kucağa alındığında memeye doğru döner.



* Mutlu olduğunda göz teması kurar. Onunla ilgilenen anne veya babanın yüz ifadelerini taklit edebilir.



* Solunum düzenli ve yavaştır. 1. aydan sonra annenin yüz ifadesini daha yakından takip ve taklit edebilir.



* 3. aydan sonra bebek çevresiyle daha fazla ilgilidir. Mutluluk çığlıkları atabilir,parlak renkli ve sesli oyuncaklar ilgisini çeker ve onu mutlu eder. Annesiyle tekrarlanan oyunlardan zevk almasına rağmen, ilgisini sürdürmesi için bu oyunlarda ufak değişiklikler gerekli .Artık sosyal gülümseme becerisini kazanmıştır, yani gerçekten onu mutlu eden şeylere gülerek tepki verir .



* 4. aydan sonra çevresine ilgisi artmıştır, zihinsel kapasitesi gelişmiştir. İlgisini çeken oyuncaklara bilinçli olarak elini uzatır. Yalnız kalmayı sevmez. Eğer ağlamasının fiziksel bir sebebi yoksa sıkılmış ve annesini yanında istiyor demektir.



* 6. aydan sonra uykusu geldiğinde gözlerini ovuşturur, saçlarını kaşır. Ek besinler verilmeye başlanmıştır. Siz yemek yerken ağzını şapırdata bilir. Yemek istediği anlamına gelebilir.



* 8-9 aylıkken yemek sonunda sesler çıkararak doyduğunu ifade eder.



Her ağlayan bebek aç değildir. Her seferinde beslenirse asıl altta yatan sorun artarak devam eder. Her zaman bebeğin niçin ağladığını keşfetmek mümkün olmayabilir, anne bunu anlayamıyorsa; sakin kalarak bebeğini sakinleştirebilir. Bu arada ona ninni söyleyebilir, sıkı sıkı sarılabilir ve bebeğin yalnız olmadığını hissettirebilir. Ancak eğer anne de huzursuzlanır ve paniğe kapılırsa, bunun bebeğine de geçeceğini ve onu daha da huzursuz edeceğini bilmelidir.