Yeni doğan bebeği yıkarken...



SÜNGER BANYOSU

Bebeğin soğuktan etkilendiğini hatırlayarak oda ısınının 25°C civarında olmasını sağlayınız ve banyosunu yaptıracağınız yerin cereyandan uzak olması gerektiğini unutmayınız.

Gereken Malzemeler

-Kaynatılmış ve ılımaya bırakılmış su dolu küvet (36,5° C - 37°C), bebek şampuanı, 3 adet yumuşak bez veya bir yıkama süngeri ve 2 yumuşak bez, pamuk , 2 adet havlu, göbek bakımı malzemeleri, bebek saç fırçası, bebek bezi, bebeğin giysileri ..

Yıkama Şekli

-İlk önce, ellerinizi iyice yıkayın

-Bebeğinizin giysilerini çıkarın ve onu bir havluya sarın. Beklenmedik sürprizlerden kaçınmak için alt bezini hemen çıkarmayın.

-Yüzünü yumuşak ve nemli bir bezle sadece su kullanarak silin.

-Her göze ayrı pamuk kullanmak suretiyle, gözleri, burun kenarından göze doğru silip göz kapaklarını temizleyin. Burun ve kulak çevresini ve kulaklarının arkasını temizleyin. Kulak arkalarına ve boyundaki cilt boğumlarına özellikle özen gösterin. Bebeklerin sadece görünen kulak kepçesinin içi temizlenmelidir. Kulak deliğinden içeriye herhangi bir cisim sokmayın.

-Bebeğinizi içine sardığınız havluyu açmadan, başını ve boynunu destekleyerek, bebek şampuanını gözlerine kaçırmamaya dikkat ederek, bebeğinizin başını yıkayın. Durulamayı saf su ile yapın. Sonra bebeğinizi sırtüstü yatırın ve başını kurulayın. Saçları için kurutma makinası kullanmayın. Yumuşak bebek fırçasıyla hafifçe fırçalayın. Sıcak tutmak için başını kuru bir havlu ile kapatın.

-Vücuduna sardığınız havluyu açın. Bir miktar bebek sabunu ile ıslattığınız bez ile göbek bağını ıslatmadan vücudunu silip ayrı bir ıslak bezle durulayın. Ve tüm vücudunu kurulayın.



Sonra tekrar havluya sarın.

-Son olarak, bebeğinizin bezini açıp (kız bebekler için bölgeyi önden arkaya doğru) jenital bölgeyi nemli bir pamukla ya da yumuşak bir yıkama beziyle temizleyin. Bebeğin altını yeniden bezlemeden önce pişik kremi sürün.

-Göbek bakımını da yaptıktan sonra, bebeğinizi giydirebilirsiniz.

Göbek bakımı

Göbek kordonu ve çevresini günde 2-3 kere temizlemelisiniz. Göbeğin temiz ve kuru kalması gerekmektedir. Göbek bağı kullanmayın. Bebek bezinin göbekle temas etmemesine dikkat edin.

-Bebeğinizin ateşi yükselirse,

-Göbek çevresinde kırmızılık oluşursa,

-Göbekte irin gözlenirse doktorunuza başvurun.

Göbek 10-21 gün içinde düşer. Bu süre içinde bebeğinizi sünger banyosu ile temizleyebilirsiniz. Göbek düştükten sonra küvet banyosu yaptırabilirsiniz.